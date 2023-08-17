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Скандал з НАТО. Чому ми маємо гостро реагувати на подібні речі

glavcom.ua
Україна вступить в НАТО, але без поступок Росії
фото з відкритих джерел

Єдина причина війни Росії – зруйнувати Українську державність як таку

Ще раз з приводу слів керівника апарату генсека НАТО Стіана Єнссена (припущення, що Україна може стати членом НАТО у випадку територіальних поступок РФ).

Прочитала в коментарях, навіщо ми на це реагуємо, якщо така позиція точно не є мейнстрімом.

Звісно, не є. Але реагувати на такі слова треба обов’язково. Оскільки навіть сам факт такого припущення (яке якщо уже вийшло у паблік, то, мабуть, обговорюється і непублічно) є вкрай деструктивним. Тому важливо одразу зупинити цю «гілку» пошуку типу «компромісу».

Раніше я уже згадувала Умберто Еко, одне з його есе, де він розмірковує про необхідність табуювання війни (після двох жахливих світових гарячих воєн у 20 сторіччі та однієї холодної).

Поділяю такий напрямок думки. Але табуювання війни точно не можна досягти через поступки шантажисту. Це лише спонукатиме до нових проявів агресії.

І ще. У кулуарах самміту у Бухаресті в 2008 році Путін сказав, що «нема такої країни, яу Україна; частина земель, які подарувала Росія, і є частина земель, які подарувала Польща та інші».

Оцей підхід вступати в альянс «частинами», навіть на рівні дуже далекого припущення, уже вписується у цю викривлену Росією пропагандистсько-агресивну лінію.

Війна Росії проти України немає під собою жодних реальних підстав всередині України (як скажімо, ряд конфліктів з етнічною складовою; в Україні їх немає). Єдина причина війни Росії – зруйнувати Українську державність як таку.

Читайте також: Віддати територію за членство у НАТО? Чергова спецоперація в інтересах Росії
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія путін Україна НАТО

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