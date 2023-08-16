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Незручне питання про смерть Путіна. Що відповів міністр фінансів Німеччини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Незручне питання про смерть Путіна. Що відповів міністр фінансів Німеччини
Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер поділився враженнями після відвідин України
фото: bild

Крістіан Лінднер: «Україна сама визначає умови переговорів про припинення вогню»

Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер уперше від початку війни відвідав Україну – під час візиту поговорив із провідним німецьким виданням. Зокрема журналісти провокаційно запитали німецького посадовця про його ставлення до диктатора Путіна, і чи бажає він смерті президенту Росії. Міністр відповів максимально лаконічно: «Я нікому не бажаю смерті». Таку думку він висловив в інтерв'ю  Bild.

За словами міністра фінансів Німеччини, Володимир Путін намагається затягнути війну, аби союзники України зрештою обмежили свою підтримку. «Він (Путін – «Главком») не повинен досягти успіху в цьому. Німеччина, у свою чергу, докладає великих зусиль для збільшення наших потужностей з виробництва боєприпасів», – резюмує Лінднер.

Доки канцлер Німеччини Олаф Шольц все ще вагається з постачанням в Україну крилатих ракет Taurus,  Лінднер вважає це рішення «реалістичним та своєчасним».

«Я особисто з розумінням ставлюся до потреби (України – «Главком») у крилатих ракетах. При цьому необхідно врахувати необхідні процедурні кроки. Але я хотів би, щоб ми вирішили це швидко. У цьому випадку швидкість є суттєвим фактором», – сказав Лінднер.

Лінднер навіть вважає реалістичною вчасну поставку крилатих ракет під час українського контрнаступу: «Я сподіваюся і думаю, що це можливо».

При цьому міністр фінансів Німеччини заявив, що ФРН не повинна ставати учасником війни і суттєво обмежувати свої військові можливості через передачу боєприпасів ЗСУ. Лінднер також наголосив, що Україна має перемогти у війні. Канцлер Олаф Шольц, у свою чергу, зазвичай висловлюється обережніше і каже, що «Україна не повинна програти».

«Україна сама визначає умови переговорів про припинення вогню», – вважає Лінднер, звертаючи увагу на те, що дипломатичне врегулювання військового конфлікту без участі представників української сторони неможливе.

Крістіан Лінднер преконаний, що для  України надважливе продовження підтримки західних держав важкою технікою та боєприпасами. «Але є голоси, які закликають до переговорів з Путіним», – додав він.

Нагадаємо, що 14 серпня до Києва приїхав міністр фінансів Німеччини. У Києві в німецького міністра були заплановані політичні переговори. Зазначимо, що Крістіан Лінднер вперше з початку російської агресії здійснив візит до України. До нього у Києві бували канцлер Німеччини Олаф Шольц і кілька міністрів.

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Теги: економіка Німеччина міністр путін військові Україна Олаф Шольц переговори

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