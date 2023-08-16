Незручне питання про смерть Путіна. Що відповів міністр фінансів Німеччини

Крістіан Лінднер: «Україна сама визначає умови переговорів про припинення вогню»

Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер уперше від початку війни відвідав Україну – під час візиту поговорив із провідним німецьким виданням. Зокрема журналісти провокаційно запитали німецького посадовця про його ставлення до диктатора Путіна, і чи бажає він смерті президенту Росії. Міністр відповів максимально лаконічно: «Я нікому не бажаю смерті». Таку думку він висловив в інтерв'ю Bild.

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За словами міністра фінансів Німеччини, Володимир Путін намагається затягнути війну, аби союзники України зрештою обмежили свою підтримку. «Він (Путін – «Главком») не повинен досягти успіху в цьому. Німеччина, у свою чергу, докладає великих зусиль для збільшення наших потужностей з виробництва боєприпасів», – резюмує Лінднер.

Доки канцлер Німеччини Олаф Шольц все ще вагається з постачанням в Україну крилатих ракет Taurus, Лінднер вважає це рішення «реалістичним та своєчасним».

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«Я особисто з розумінням ставлюся до потреби (України – «Главком») у крилатих ракетах. При цьому необхідно врахувати необхідні процедурні кроки. Але я хотів би, щоб ми вирішили це швидко. У цьому випадку швидкість є суттєвим фактором», – сказав Лінднер.

Лінднер навіть вважає реалістичною вчасну поставку крилатих ракет під час українського контрнаступу: «Я сподіваюся і думаю, що це можливо».

При цьому міністр фінансів Німеччини заявив, що ФРН не повинна ставати учасником війни і суттєво обмежувати свої військові можливості через передачу боєприпасів ЗСУ. Лінднер також наголосив, що Україна має перемогти у війні. Канцлер Олаф Шольц, у свою чергу, зазвичай висловлюється обережніше і каже, що «Україна не повинна програти».

«Україна сама визначає умови переговорів про припинення вогню», – вважає Лінднер, звертаючи увагу на те, що дипломатичне врегулювання військового конфлікту без участі представників української сторони неможливе.

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Крістіан Лінднер преконаний, що для України надважливе продовження підтримки західних держав важкою технікою та боєприпасами. «Але є голоси, які закликають до переговорів з Путіним», – додав він.

Нагадаємо, що 14 серпня до Києва приїхав міністр фінансів Німеччини. У Києві в німецького міністра були заплановані політичні переговори. Зазначимо, що Крістіан Лінднер вперше з початку російської агресії здійснив візит до України. До нього у Києві бували канцлер Німеччини Олаф Шольц і кілька міністрів.