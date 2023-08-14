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Чи можливий арешт Путіна, поки він при владі? Держдеп США відповів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Чи можливий арешт Путіна, поки він при владі? Держдеп США відповів
Російський диктатор Володимир Путін
фото з відкритих джерел

Національні суди не можуть подолати імунітету глави держави, тому Путін навряд чи буде заарештований, поки він залишається президентом РФ

Російський диктатор Володимир Путін скоріше за все не буде заарештований за злочини в Україні, поки він залишається на посаді глави держави. Про це повідомила представниця Держдепу США з глобального кримінального правосуддя Бет ван Скаак в інтервʼю «Бабель».

«Національні суди не можуть подолати імунітету глави держави, також глави уряду та міністра оборони. Але навряд чи хтось буде заарештовувати Путіна, поки він глава держави. Якщо він опиниться під вартою іноземного суду, МКС чи української спеціальної палати, то, скоріш за все, це станеться тому, що він більше не буде головою держави. Тож це не причина відмовлятися від інтернаціоналізованої моделі», - пояснила представниця Держдепу США.

Ван Скаак також додала, що це не становить перешкоду для проведення розслідування, складання обвинувальних актів проти нього та інших осіб у керівництві.

«Це особливо стосується посадовців Міністерства оборони, які планували і здійснювали агресивну війну, але не користуються імунітетом», - підкреслила представниця Державного департаменту США.

На запитання про доцільність створення трибуналу, який не має можливості обійти імунітет президента, Ван Скаак відповіла позитивно.

«Це абсолютно доцільно. В Росії існує багато інших високопосадовців, які несуть відповідальність за війну в Україні. Вони обіймають ключові посади, приймають рішення і керують діями, які можна визначити як російську агресію. Вони повинні нести відповідальність за злочини агресії, військові злочини та жахливі події. Тому Спеціальна палата для розгляду звинувачень все одно є доречною», - наголосила вона.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.

Теги: путін арешт військові розслідування правосуддя імунітет диктатор

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