Відсутність Путіна на саміті БРІКС свідчить про ізоляцію для Росії – ЗМІ

Зазначається, що Путін продовжує розбудовувати відносини з Китаєм та Іраном, не варто забувати і про Білорусь

Відсутність диктатора Володимира Путіна на саміті БРІКС у Південній Африці свідчить про ізоляцію Росії на міжнародній арені. Про це повідомляє СNN.

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Як пише видання, раніше Путін займав важливу позицію, на яку звертали увагу. Але після його вторгнення до України світ сприймає його інакше. Тепер російський лідер відсутній на світовій політичній арені.

Хоча Путін продовжує розбудовувати відносини з Китаєм та Іраном, не варто забувати і про Білорусь. При цьому він раніше заявив, що не вважає свою присутність у БРІКС «важливішою за мою присутність зараз у Росії».

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Однак його відсутність на саміті БРІКС чітко підкреслює відокремленість Росії і свідчить про звуження горизонтів Путіна.

Очікується, що на саміті зберуться лідери інших членів економічного блоку БРІКС: президент Південної Африки Сиріл Рамафоса, глава Китаю Сі Цзіньпін, президент Бразилії Луїс Лула да Сілва та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін вирішив особисто проконтролювати, як триває підготовка до саміту БРІКС та зателефонував президенту Південно-Африканської Республіки Сирілу Рамафосі.

Нагадаємо, міністерство юстиції ПАР запросило ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна у директора державного обвинувачення (NDPP) Шаміле Батохі.

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Це сталося більш ніж через два місяці після того, як Департамент міжнародних відносин і співробітництва ПАР направив своїм колегам із правосуддя ордер Міжнародного кримінального суду (МКС). Ордер було видано на підставі відповідальності Путіна за воєнні злочини, вчинені під час вторгнення Росії в Україну.

Прокуратура звернулася до суду, щоб змусити уряд заарештувати Путіна, якщо він приїде у ПАР на саміт БРІКС, запланований на серпень у Йоганнесбурзі.

Втім, арештувати диктатора навряд вийде, адже Володимир Путін не братиме участі у саміті БРІКС у Південно-Африканській Республіці, який відбудеться в кінці серпня. Він замість себе на саміт відправить міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.