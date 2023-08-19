Стало відомо, чи поїде Путін на Генасамблею ООН у вересні

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров очолить делегацію країни на Генеральній асамблеї ООН

Російський диктатор Володимир Путін у п’ятницю підписав указ про склад делегації РФ для участі в 78-ій сесії Генеральної асамблеї ООН, з якого випливає, що він у заході брати участі не буде. Про це з посиланням на текст документа пише «Європейська правда».

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров очолить делегацію країни на Генеральній асамблеї ООН. Варто зазначити, що він вже перебував у Нью-Йорку цього квітня в рамках головування Москви в Раді безпеки.

До її складу увійде також його заступник Сергій Вершинін і керівники п’ятьох департаментів, а також посол при ООН Василь Небензя і голова зовнішньополітичного комітету Держдуми Леонід Слуцкій.

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Відсутність Путіна в делегації може бути обумовлена обмеженнями на його міжнародні поїздки після оголошення ордера на його арешт Міжнародним кримінальним судом.

Тиждень високого рівня є кульмінацією сесії Генасамблеї ООН, яка відкривається кожного вересня. У ньому беруть участь найвищі представники держав-членів ООН – президенти, глави урядів і міністри закордонних справ.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.

