Стало відомо, чи поїде Путін на Генасамблею ООН у вересні
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров очолить делегацію країни на Генеральній асамблеї ООН
Російський диктатор Володимир Путін у п’ятницю підписав указ про склад делегації РФ для участі в 78-ій сесії Генеральної асамблеї ООН, з якого випливає, що він у заході брати участі не буде. Про це з посиланням на текст документа пише «Європейська правда».
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров очолить делегацію країни на Генеральній асамблеї ООН. Варто зазначити, що він вже перебував у Нью-Йорку цього квітня в рамках головування Москви в Раді безпеки.
До її складу увійде також його заступник Сергій Вершинін і керівники п’ятьох департаментів, а також посол при ООН Василь Небензя і голова зовнішньополітичного комітету Держдуми Леонід Слуцкій.
Відсутність Путіна в делегації може бути обумовлена обмеженнями на його міжнародні поїздки після оголошення ордера на його арешт Міжнародним кримінальним судом.
Тиждень високого рівня є кульмінацією сесії Генасамблеї ООН, яка відкривається кожного вересня. У ньому беруть участь найвищі представники держав-членів ООН – президенти, глави урядів і міністри закордонних справ.
Нагадаємо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.
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