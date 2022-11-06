Чи скасує Британія візи для українців. Посол пояснив ключову проблему

«З усіма у нас нормальний безвізовий режим, а з вами – жахливий»

Посол України Вадим Пристайко в інтерв‘ю «Главкому» розповів про проблеми з лібералізацію візового режиму з Великою Британією.

Пристайко зазначив, що проводить перемовини з британськими колегами щодо запровадження безвізу.

«Це питання є тотально болючим і кожен раз, коли я зустрічаюсь з британцями з цього приводу, кажу: «Слухайте, зробіть щось з цими візами, скільки можна. З усіма в нас нормальний безвізовий режим, а з вами, найближчим друзями і партнерами, до цього часу залишається жахливий режим». Вони мені розповідають, як завжди, що ми над цим працюємо. І дійсно певні кроки відбуваються», – розповів посол.

За його словами, однією з ключових проблем лібералізацї візового режиму з Британією є те, що українці можуть отримати декілька паспортів.

«У нас були делегації, які вивчали, як побудована і захищена наша система видачі документів. У нас є певна специфіка. На відміну від багатьох країн у нас людина може отримати декілька паспортів одночасно. І при всій ліберальності та демократичності цієї процедури, вона не відповідає практиці більшості європейських країн. Це одна з проблем, яка не дозволяє поступу з Британією. Але нічого, це вимагає просто пояснення, яким чином контролюються декілька паспортів у кожної людини», – пояснив Пристайко.

Окрім того посол назвав ключову проблему, через яку Британія не може зробити поступок українцям.

«А є питання щодо людей, які отримали візи і зловживають ними – залишились у Британії з порушенням. Тут мені немає чого говорити. Тому що це провина наша: пояснювати українцям, що ви заважаєте всім іншим отримувати візи по-людськи і рухатись у сторону безвізу, складно. Ми зараз намагаємось працювати з з приводу можливих категоризацій громадян, так як ми починали з ЄС. Давайте спрощувати візовий режим студентам, журналістам, релігійним діячам, бізнесменам, артистам, щоб потрошку запроваджувати і дивитися, як воно спрацьовує. Поки вони кажуть: ми скоріше хотіли мати б загальний підхід ніж виокремлювати окремі категорії громадян. Це справедливо. Але для нас результат важливий, а не яким способом до нього прийдемо», – розповів посол.

Нагадаємо, раніше Ірина Верещук закликала українських біженців не повертатися додому на зиму.