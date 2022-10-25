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Верещук закликала українських біженців не повертатись додому на зиму

Альона Боженко
glavcom.ua
Верещук закликала українських біженців не повертатись додому на зиму
Верещук просить українців за кордоном не вертатись в Україну на зиму
фото ілюстративне

За словами Верещук, зима може бути складною через терористичні атаки Росії

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців, які наразі перебувають за кордоном, не повертатися в Україну на зиму. Про це вона повідомила в ефірі телемарафону.

«Буду просити не повертатися, нам треба пережити зиму. На жаль, мережі не витримають. Ви бачите, що робить Росія, всі це бачать. Повернутись зараз – це знову ж наразити (на небезпеку – ред.) себе, своїх дітей, своїх всіх вразливих родичів, які можуть бути або хворі, або маломобільні, або старшенькі. Тобто – не треба цього робити. Якщо є можливість, залиштесь поки що перезимувати за кордоном», – закликала Верещук.

Вона також додала, що їй би хотілося, щоб б навесні «всі разом відбудовували Харківську, Херсонську області і всі інші міста і села України».

«Поки що давайте утримаймось, тому що ми розуміємо, що ситуація буде лише погіршуватися – і в цю зиму нам треба вижити. От виживемо, переживемо зиму, а далі будемо думати про все решта», – підсумувала міністерка.

Нагадаємо, за даними опитування 85% українців, які змушені були залишити своє житло та оселитися в інших містах України, планують повернутися додому.

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Теги: переселенці житло біженці

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