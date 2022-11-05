«Консули працюють день і ніч». Посол розповів про побут українських біженців у Великій Британії

«В уряді є спеціальний міністр з питань українців»

Від початку війни в Україні велика частина наших громадян виїхала до Великої Британії. Біженці живуть як і у притулках, так і в будинках у багатьох урядовців. Щоб забезпечити комфортне проживання наших громадян у Сполученому Королівстві чимало консулів працюють вдень і вночі. Про це повідомив у інтерв‘ю «Главкому» посол України Вадим Пристайко.

За словами посла, Велика Британія забезпечила українських біженців безкоштовним житлом та й понині всіляко їм допомагає. В Англії українці живуть навіть у королівській родині, а у Шотландії та Вельсі держава виступає спонсором і надає притулок нашим громадянам.

«Є плюси і мінуси в обох схемах. З мінусів те, що не хотілось би створювати українське гетто, таке компактне проживання. Я скоріше, як посол, хотів би, щоб наші люди мали можливість контактувати зі суспільством місцевим. І щоб діти пішли в англійські школи, щоб люди, попри мовну проблему йшли у британські компанії чи організації», – розповів дипломат.

Проте не обійшлося й без проблем: одна з найбільших була в тому, що першочергові домовленості з господарями планувались на шість місяців, а після цього перед українцями постало питання чи продовжувати далі жити з тією самою родиною, чи подякувати й шукати іншого місця.

Також посол додав, що в британському уряді є спеціальний міністр з питань українців.

«У нього є дуже цікаві ідеї щодо влаштування наших переселенців, але люди завжди незадоволені. Очевидно, що їх викинули з власних домівок, вони змушені були їхати за сотні-тисячі кілометрів: не влаштовані, не ті школи, не ті університети. Це завжди складно. Консули мої день і ніч працюють над цим. А що робити?» – поділився Пристайко.

Нагадаємо, раніше Ірина Верещук закликала українських біженців не повертатися додому на зиму.