Чи триватиме війна наступного року: відповідь Генштабу

Окупанти хочуть повністю захопити Донецьку область, просунутися на Запоріжжі

Наступного року війна в Україні може продовжитися, оскільки російські окупанти не покидають планів для захоплення Лівобережної та південної частин нашої країни. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та заступник голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки генерал-лейтенанта Михайло Забродський в матеріалі «Укрінформу».

Війна в Україні вже давно вийшла за рамки локального конфлікту середньої інтенсивності. Це стосується не тільки просторових показників, але й кількості сил і зброї, яку використовують Росія та Україна.

У зв'язку з цим тривалість активної фази бойових дій може затягнутися до 2023 році.

«Адже ні в якому уявленні він (конфлікт - ред.) вже не вкладається ані в рамки анонсованого російського «бліцкригу», ані в тривалість активних фаз бойових дій у війнах початку 21-го сторіччя. В будь-якому випадку тривалість війни вже вимірюється місяцями. І існують всі підстави вважати, що цей часовий рахунок перетне календарні межі 2022 року», – йдеться у матеріалі.

Військові зазначають, що Росія не відмовляється від своїх планів. Окупанти хочуть повністю захопити Донецьку область, просунутися на Запоріжжі, а при нагоді повторно наступити на Київ з боку Білорусі.

Залужний та Забродський вважають, що найбільше можливостей ворог матиме, якщо просунеться на правому березі Дніпра на півдні України. Це дозволить планувати наступ на Миколаїв та Одесу, а з іншого боку – на Кривий Ріг.

Проте військові зазначають, що перед Росією з'являються ряд загроз. Серед них вплив санкцій, міжнародна ізоляція, складнощі з мобілізацією, нестача сучасного озброєння.

Нагадаємо, триває 196-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Ворог продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.