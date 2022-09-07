Головна Країна Політика
search button user button menu button

Чи триватиме війна наступного року: відповідь Генштабу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чи триватиме війна наступного року: відповідь Генштабу
фото з відкритих джерел

Окупанти хочуть повністю захопити Донецьку область, просунутися на Запоріжжі

Наступного року війна в Україні може продовжитися, оскільки російські окупанти не покидають планів для захоплення Лівобережної та південної частин нашої країни. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та заступник голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки генерал-лейтенанта Михайло Забродський в матеріалі «Укрінформу».

Війна в Україні вже давно вийшла за рамки локального конфлікту середньої інтенсивності. Це стосується не тільки просторових показників, але й кількості сил і зброї, яку використовують Росія та Україна.

У зв'язку з цим тривалість активної фази бойових дій може затягнутися до 2023 році.

«Адже ні в якому уявленні він (конфлікт - ред.) вже не вкладається ані в рамки анонсованого російського «бліцкригу», ані в тривалість активних фаз бойових дій у війнах початку 21-го сторіччя. В будь-якому випадку тривалість війни вже вимірюється місяцями. І існують всі підстави вважати, що цей часовий рахунок перетне календарні межі 2022 року», – йдеться у матеріалі.

Військові зазначають, що Росія не відмовляється від своїх планів. Окупанти хочуть повністю захопити Донецьку область, просунутися на Запоріжжі, а при нагоді повторно наступити на Київ з боку Білорусі.

Залужний та Забродський вважають, що найбільше можливостей ворог матиме, якщо просунеться на правому березі Дніпра на півдні України. Це дозволить планувати наступ на Миколаїв та Одесу, а з іншого боку – на Кривий Ріг.

Проте військові зазначають, що перед Росією з'являються ряд загроз. Серед них вплив санкцій, міжнародна ізоляція, складнощі з мобілізацією, нестача сучасного озброєння.

Нагадаємо, триває 196-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Ворог продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.

Читайте також:

Теги: війна Генштаб Валерій Залужний

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олексій Данілов переконаний, що перемога у війні буде за Україною
Як закінчиться війна: Данілов поділився оптимістичним прогнозом
Сьогодні, 09:16
7 липня Тетяна та Володимир прилетіли у Штати за програмою «Єднаймося для України»
Із Позняків до Каліфорнії. Історія українців, яких війна закинула за океан ДОСВІД
3 вересня, 21:00
Збройні сили України зламали всі плани Кремля
Коли завершиться війна? Питання без чіткої відповіді
3 вересня, 19:11

Політика

Чи триватиме війна наступного року: відповідь Генштабу
Чи триватиме війна наступного року: відповідь Генштабу
Банкова назвала три країни ЄС, які досі не пустили Зеленського зі зверненням у парламент
Банкова назвала три країни ЄС, які досі не пустили Зеленського зі зверненням у парламент
Рада призначила нового голову Фонду держмайна
Рада призначила нового голову Фонду держмайна
Банкова потролила Північну Корею, яка продає ракети Путіну
Банкова потролила Північну Корею, яка продає ракети Путіну
Данілов назвав регіони Росії, які готові першими виступити проти Путіна
Данілов назвав регіони Росії, які готові першими виступити проти Путіна
Пишаємось і дякуємо: Зеленський привітав розвідку зі святом (відео)
Пишаємось і дякуємо: Зеленський привітав розвідку зі святом (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
182K
Нова лінія фронту: ISW оновив карту бойових дій
137K
«Дніпро весь трупами заповнений»: окупант в істериці розповів дружині про удари ЗСУ (аудіо)
115K
Окупанти панікують і визнають: ЗСУ на Харківщині перейшли в наступ
70K
ЗСУ відбили населені пункти на півдні: Міноборони готує заяву
49K
Рада заборонила небезпечний будматеріал
30K
Зеленська різко відповіла на заклики засновника Pink Floyd до капітуляції

Новини

У Балаклії ЗСУ взяли в полон російських спецпризначенців із підполковником (фото, відео) 
Сьогодні, 15:00
Чому Кремль мовчить про ситуацію на фронті: пояснення Бутусова
Сьогодні, 14:38
ЗСУ завдали удару по семи пунктах управління окупантів
Сьогодні, 06:50
П'ять хороших новин 6 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Українські в'язні, які пішли воювати проти Росії: хто вони і за що були покарані
Вчора, 19:51
Місія МАГАТЕ відзвітувала про візит на ЗАЕС: висновки
Вчора, 19:14

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту