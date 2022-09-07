Мільйон доларів за літак. Як Україна надурила окупантів

Уряд Шмигаля тихо поховав гучну ідею
1 квітня, у День дурнів, Верховна Рада ухвалила абсолютно серйозний і змістовний закон. Документ запровадив винагороди окупантами за добровільно передану Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора. Заявлені суми вражають:
- бойовий літак (винищувальної та штурмової авіації) – $1 млн;
- бойовий вертоліт – $500 тисяч;
- реактивна система залпового вогню – $25-35 тисяч;
- танк, наземна артилерія (самохідна) – $100 тисяч;
- бойова машина піхоти (десант), бронетранспортер, броньована розвідувально-дозорна машина – $50 тисяч;
- корабель 1 або 2 рангу – $1 млн;
- корабель 3 або 4 рангу – $500 тисяч;
- судно військового (допоміжного) забезпечення – $200 тисяч.
Претендувати на високі виплати могли лише військовослужбовці збройних сил, інших силових структур Росії. Тоді ж офіційний сайт Ради радісно відрапортував: закон спрямований на зменшення негативних наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України та бойового потенціалу ворога.
Однак гучна ідея до цього часу залишилася на папері. Це підтвердив «Главкому» заступник директора департаменту фінансів Міністерства оборони полковник Андрій Муштук у відповіді на запит. Він пояснив: для того, щоб виплачувати кошти на руки окупантам, Кабмін міністрів повинен розробити спеціальний порядок.
До речі, про це згадується у самому законі. Навіть виписані конкретні терміни – 10 днів після набрання чинності закону. І цей термін сплив… в останніх числах квітня 2022 року!
Попри це полковник Муштук зазначив: за чотири місяці у Кабміні таки напрацювали «Порядок виплати військовослужбовцям збройних сил, інших силових структур російської федерації винагороди за добровільно передану Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора». Наразі цей проєкт погодили відповідні державні інституції. І його таки планують винести на засідання Кабміну.
Тому поки не завершаться всі бюрократичні процедури казначейство не пропустить грошей з державної скарбниці за здані окупантами танки чи кораблі.
Нагадаємо, що на початку березня державний концерн «Укроборонпром» теж заманював російських військових привабливою програмою. Зокрема, обіцяв заплатити премію $1 млн за викрадений або трофейний літак. Пілотам РФ, які готові брати участь у програмі, гарантували видачу громадянства вільної країни.
Тоді ж «Укроборонпром» заявляв, що платитиме $500 тис. за захоплений гелікоптер у робочому стані.
У середині березня радник голови МВС Віктор Андрусів повідомив, що російський солдат, який воював проти України, здав танк за винагороду. Йому буцімто мали заплатити $10 тис., але тільки після завершенню війни. Іще окупанту українська влада пообіцяла оформити документи на громадянство.
Крім цього, на початку війни розкидалися обіцянками міські голови і приватні фірми. Наприклад, мер Чернігова Владислав Атрошенко казав, що дасть мешканцям особисто від себе винагороду за знищення техніки та військових російських окупантів.
«Особиста премія від мене за спалений БТР – 150 тис. грн, БМП – 200 тис., танк – 250 тис., полонені або вбиті рашистсько-фашистські окупанти – $ 300 за кожного», – заявив чернігівський міський голова.
Столична охоронна компанія «Шериф» також заявляла про виплату винагороди за підбиту російську техніку.
«Кожному, хто підіб‘є, знешкодить або спалить танк агресора у Києві або Київській області – SHERIFF виплатить $1000», – сказано в повідомленні.
За іншу техніку компанія обіцяла давати $500.
Як відомо, в Україні триває 196-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.
Коментарі — 0