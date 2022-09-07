Мільйон доларів за літак. Як Україна надурила окупантів

Уряд Шмигаля тихо поховав гучну ідею

1 квітня, у День дурнів, Верховна Рада ухвалила абсолютно серйозний і змістовний закон. Документ запровадив винагороди окупантами за добровільно передану Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора. Заявлені суми вражають:

бойовий літак (винищувальної та штурмової авіації) – $1 млн;

бойовий вертоліт – $500 тисяч;

реактивна система залпового вогню – $25-35 тисяч;

танк, наземна артилерія (самохідна) – $100 тисяч;

бойова машина піхоти (десант), бронетранспортер, броньована розвідувально-дозорна машина – $50 тисяч;

корабель 1 або 2 рангу – $1 млн;

корабель 3 або 4 рангу – $500 тисяч;

судно військового (допоміжного) забезпечення – $200 тисяч.

Претендувати на високі виплати могли лише військовослужбовці збройних сил, інших силових структур Росії. Тоді ж офіційний сайт Ради радісно відрапортував: закон спрямований на зменшення негативних наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України та бойового потенціалу ворога.

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Однак гучна ідея до цього часу залишилася на папері. Це підтвердив «Главкому» заступник директора департаменту фінансів Міністерства оборони полковник Андрій Муштук у відповіді на запит. Він пояснив: для того, щоб виплачувати кошти на руки окупантам, Кабмін міністрів повинен розробити спеціальний порядок.

До речі, про це згадується у самому законі. Навіть виписані конкретні терміни – 10 днів після набрання чинності закону. І цей термін сплив… в останніх числах квітня 2022 року!

Попри це полковник Муштук зазначив: за чотири місяці у Кабміні таки напрацювали «Порядок виплати військовослужбовцям збройних сил, інших силових структур російської федерації винагороди за добровільно передану Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора». Наразі цей проєкт погодили відповідні державні інституції. І його таки планують винести на засідання Кабміну.

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Тому поки не завершаться всі бюрократичні процедури казначейство не пропустить грошей з державної скарбниці за здані окупантами танки чи кораблі.

Нагадаємо, що на початку березня державний концерн «Укроборонпром» теж заманював російських військових привабливою програмою. Зокрема, обіцяв заплатити премію $1 млн за викрадений або трофейний літак. Пілотам РФ, які готові брати участь у програмі, гарантували видачу громадянства вільної країни.

Тоді ж «Укроборонпром» заявляв, що платитиме $500 тис. за захоплений гелікоптер у робочому стані.

У середині березня радник голови МВС Віктор Андрусів повідомив, що російський солдат, який воював проти України, здав танк за винагороду. Йому буцімто мали заплатити $10 тис., але тільки після завершенню війни. Іще окупанту українська влада пообіцяла оформити документи на громадянство.

Крім цього, на початку війни розкидалися обіцянками міські голови і приватні фірми. Наприклад, мер Чернігова Владислав Атрошенко казав, що дасть мешканцям особисто від себе винагороду за знищення техніки та військових російських окупантів.

«Особиста премія від мене за спалений БТР – 150 тис. грн, БМП – 200 тис., танк – 250 тис., полонені або вбиті рашистсько-фашистські окупанти – $ 300 за кожного», – заявив чернігівський міський голова.

Столична охоронна компанія «Шериф» також заявляла про виплату винагороди за підбиту російську техніку.

«Кожному, хто підіб‘є, знешкодить або спалить танк агресора у Києві або Київській області – SHERIFF виплатить $1000», – сказано в повідомленні.

За іншу техніку компанія обіцяла давати $500.

Як відомо, в Україні триває 196-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.