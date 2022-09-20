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Чим мобілізація у Росії корисна для України: пояснення розвідки

Надія Клочко
glavcom.ua
Чим мобілізація у Росії корисна для України: пояснення розвідки
Молодь у Росії не бажає служити в армії
фото з відкритих джерел

У розвідці вважають, що подальші бойові дії стануть для Росії крахом

Оголошення загальної мобілізації буде значним ударом по режиму російського диктатора Володимира Путіна. Це означатиме визнання, що Росія не змогла виконати всі поставленні завдання, що так звана «спеціальна операція» не досягла результату і те, що йде реальна війна. Про це представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) України Вадим Скібіцький розповів під час інтерв’ю виданню Kyiv Post.

Представник української розвідки відзначив посилення «мобілізаційної» риторики у інформаційному просторі Росії.

«Оголосити загальну мобілізацію – це значить оголосити війну Україні та визнати те, що Росія є країною-агресором. На сьогодні ми почали збирати інформацію – дуже підвищилася така мобілізаційна інформаційна риторика у Російській Федерації. Зюганов і інші російські політичні діячі говорять про те, що так, дійсно, триває війна, і що російська армія не може впоратися, потрібно оголошувати війну і мобілізацію. Знову ж таки, при цьому вони кажуть, що ми будемо вести війну не просто з Україною, а з НАТО і США, тому що вони воюють на боці України», – сказав він.

На думку Скібіцького, оголошення загальної мобілізації у Росії буде тільки на руку Україні, адже це посилить протестні настрої всередині РФ.

«Росія розуміє, що для захоплення усієї території України, а це є основною метою, рано чи пізно необхідно буде залучати додаткові ресурси. Оголошення загальної мобілізації тільки буде на руку нам, тому що протестні настрої в Росії слабкі, але молодь йти воювати не хоче.

Ми провели аналіз російського соціуму і бачимо, що в основному підтримують війну режиму Путіна люди, яким за 50 років, що не підуть воювати. Піде воювати молодь – 20-30 років. Через те саме оголошення загальної мобілізації буде індикатором, який покаже наскільки російський народ готовий до продовження цієї кровопролитної війни», – пояснив представник розвідки.

Скібіцький наголосив, що наразі ресурси Росії вичерпані, і подальші бойові дії можуть призвести до її краху.

«Ресурс в Росії вичерпний. Ми намагатимемось завдати таких втрат, щоб ворог зрозумів, що подальші бойові дії стануть для нього крахом», – зазначив представник воєнної розвідки України.

Нагадаємо, як зазначається у публікації Bloomberg, успішний та швидкий контрнаступ України відкриває можливості, про які мало хто думав, коли РФ вторглася в Україну в лютому: російська армія може бути розгромлена, не можна виключати навіть раптовий крах Росії

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що повномасштабне вторгнення РФ до України можна розглядати лише як провал

До слова, триває 209 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, перегруповує свої війська, постійно веде повітряну розвідку.

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Теги: розвідка росія війна

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