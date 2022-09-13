Західні експерти заговорили про крах Росії на тлі успішного українського контрнаступу

Серед російських військових блогерів продовжують зростати розпач і гнів через хід війни в Україні

Успішний та швидкий контрнаступ України відкриває можливості, про які мало хто думав, коли РФ вторглася в Україну в лютому: російська армія може бути розгромлена, не можна виключати навіть раптовий крах Росії. Про це пише Bloomberg.

Але, пише видання, швидка поразка РФ досі залишається малоймовірною через невизначеність ситуації на полі бою. Росія все ще контролює близько однієї п'ятої території України.

Втім, як російські, так і західні військові спостерігачі майже не мають сумнівів у тому, що останній наступ знаменує поворотний момент у найбільшому збройному конфлікті, який Європа бачила з часів Другої світової війни.

«Я б сказав, що цей момент водночас є і ключовим, і небезпечним», розповів колишній директор ЦРУ та міністр оборони США Леон Панетта в інтерв’ю Bloomberg Television «Balance of Power With David Westin».

Побоюючись того, що Росія може посилити конфлікт, у тому числі за допомогою потенційного тактичного ядерного удару, якщо вона відчуватиме ризик програшу, Панетта назвав ситуацію «небезпечною», адже затиснутий в глухий кут Путін може завдати удар у відповідь.

Військовий історик і почесний професор вивчення війни в Королівському коледжі Лондона Лоуренс Фрідман написав у блозі, що «цей наступ перекреслив більшість припущень та впевнених прогнозів про хід цієї війни». Причому аж настільки, що сумнівним наразі виглядає навіть висловлюване багатьма припущення про глухий кут у війні упродовж зими. За його словами, відтепер не можна виключати навіть раптовий крах Росії. «Як у випадку з банкрутством, так і з військовою поразкою, – написав Фрідман. – Те, що здається тривалим і болісним, може швидко перетворитися на розгром».

Залишення Росією Ізюма, основного плацдарму для її військ і озброєння, багато хто вважає критичним. «Повернення українцями Ізюма поклало край перспективі того, що Росія зможе досягти заявлених цілей у Донецькій області», – йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що «військова спецоперація» в Україні триватиме доти, доки не досягне заявлених відпочатку цілей.

«Ми все ще вважаємо, що війна триватиме і наступного року, якщо росіяни не приймуть політичного рішення її завершити», – сказав у телефонному інтерв’ю Джек Уотлінг, старший науковий співробітник Королівського інституту об’єднаних збройних сил у Лондоні.

Разом із цим, серед російських націоналістичних військових блогерів продовжують зростати розпач і гнів через хід війни. Ці емоції вихлюпнулись навіть на державному телебаченні, коли ексдепутат Борис Надєждін заявив, що Путіна, ймовірно, ввели в оману, змусивши почати «колоніальну» війну, яку було «неможливо виграти». Інші гості ефіру в один голос закликали Росію розгорнути проти України всю свою військову міць.