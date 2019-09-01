Члени Вищої ради правосуддя перед відстороненням Вовка їздили в офіс Зеленського, – розслідування



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В Офісі президента побували двоє членів ВРП – Володимир Говоруха та Андрій Овсієнко

Члени Вищої ради правосуддя Володимир Говоруха та Андрій Овсієнко відвідували Офіс президента Володимира Зеленського напередодні розгляду клопотання про відсторонення екс-голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

Про це йдеться в розслідуванні програми «Закрита зона» на каналі Прямий.

20 серпня, напередодні засідання Вищої Ради Правосуддя, на якій мало вирішуватися питання з приводу відсторонення з посади голови ОАКС Павла Вовка, в Офісі президента побували двоє членів ВРП – Володимир Говоруха та Андрій Овсієнко.

«Ми бачили, що напередодні розгляду справи щодо відсторонення Павла Вовка голова цього суду Говоруха та один із членів Овсієнко були на прийомі в Офісі Президента. Офіційно вони пояснили, що ніби брали участь в якійсь робочій групі чи комісії з питань правової реформи. Хоча жодного засідання комісії, по перше, вони туди не входять офіційно, по друге, жодного засідання комісії не відбувалось у той день», – наголосив голова правління фундації «Де-юре» Михайло Жернаков.

Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України звернеться до Вищої ради правосуддя та до суду з клопотанням про тимчасове відсторонення суддів, яким 2 серпня повідомили про підозру, від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності, а також про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, виконувачем обов’язків голови Окружного адмінсуду Києва замість Павла Вовка став скандальний суддя Володимир Келеберда, який у 2013-му також ухвалював рішення проти активістів Майдану.

Голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк заявив, що не боїться вручення підозри Генеральною прокуратурою України та називає це «єдиною можливістю довести абсурдність ситуації».

Вища рада правосуддя (ВРП) не відсторонили колишнього главу Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка від виконання обов’язків судді у зв’язку з розслідуванням кримінального провадження.