У Генпрокуратурі намічається масштабна кадрова чистка



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Новим керівником Генпрокуратури став Руслан Рябошапка

Реорганізація прокуратури включатиме атестацію всіх прокурорів, які хочуть залишитися в органі правосуддя

Новий генеральний прокурор став Руслан Рябошапка, який має чималий досвід роботи в державному секторі, цілісно розуміє проблематику, з якою зіштовхнеться, керуючи «ставкою на Різницькій». Його підхід досить радикальний — максимальна кадрова чистка лав Генеральної прокуратури від людей, котрі заплямували себе.

Про це у своїй статті для Dt.ua пише Олександр Лємєнов, головний експерт StateWatch. За його словами, недоброчесні й непрофесійні мають бути звільнені задля того, щоб натомість через конкурсний відбір набрати нових прокурорів.

«Безумовно, зважаючи на суспільний запит (рейтинг довіри до органів прокуратури чи не найнижчий з-поміж усіх органів публічної влади), Рябошапка обрав логічний шлях. Зауважимо, що вже традиційно Генеральна прокуратура перетвориться на Офіс генерального прокурора. І саме навколо цієї інституції вибудовуватиметься вся система органів кримінальної юстиції, — зазначає експерт. — Наскільки відомо, реорганізація прокуратури включатиме атестацію всіх прокурорів, які хочуть залишитися в органі правосуддя (після конституційних змін прокуратура є частиною судової системи). Цей процес складатиметься з тестування, співбесіди щодо доброчесності та професійної етики. Окрім цього, передбачається практичне завдання. Загалом, такий підхід спрацює в контексті відсіювання професійно слабких та потенційно корумпованих прокурорів».

На думку автора, вищезгадана процедура нагадує атестацію в поліції, але тут візьмуть до уваги проблеми, з якими зіштовхувалися кілька років тому поліцейські комісії. Паралельно вестиметься добір для всіх бажаючих на посади в нові органи прокуратури. Його проводитимуть на вакантні посади після переведення тих прокурорів, які успішно пройшли атестацію. Так органи прокуратури наповняться новими професіоналами, які попередньо «пройдуть сито» тестів і співбесід, як і чинні прокурори.

Нагадаємо, 29 серпня президент України Володимир Зеленський підписав Указ про призначення Руслана Рябошапки Генеральним прокурором. Перед цим Верховна Рада підтримала Постанову про надання згоди на призначення Руслана Рябошапки на посаду Генпрокурора.

Президент Володимир Зеленський пропонує створити Офіс генерального прокурора замість Генеральної прокуратури України, ліквідувати Військову прокуратуру і посаду головного військового прокурора.

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