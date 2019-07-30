Суддя Вовк заявив, що не боїться вручення підозри



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Павло Вовк

Вовк заявив, що про повістку дізнався з Фейсбуку Лариси Сарган

Голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк заявив, що не боїться вручення підозри Генеральною прокуратурою України та називає це «єдиною можливістю довести абсурдність ситуації».

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Щойно дізнався, що ГПУ викликає мене для проведення процесуальних дій: вручення підозри та допиту. Здивований, що про повістку я дізнався з Фейсбуку Лариси Сарган, а не так, як це має бути згідно норм КПК. Мені відверто сумно, що у стінах Генпрокуратури піар переміг закон та здоровий глузд. Складається враження, що повістка була виписана ГПУ виключно на вимогу «грантових зрадолюбів». Я публічно заявляв і ще раз наголошую: Я не боюсь вручення підозри. Більше того, я особисто закликав саме до законних процесуальних дій», - зазначив Вовк.

Водночас він додав, що вручення підозри - «це єдина законна можливість довести абсурдність ситуації, яку штучно створили Ситник та Горбатюк».

«Ця справа є вигаданою, юридично безперспективною і є останньою спробою старої влади втрутитись в суддівську незалежність», - зауважив Вовк.

Як повідомлялося, ГПУ викликає 4 суддів, в тому числі й Павла Вовка, 2 серпня для вручення підозри та проведення допиту.