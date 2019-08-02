Справа Вовка: ГПУ хоче відсторонити суддів та клопотатиме про запобіжний захід



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26 липня в Окружному адмінсуді НАБУ провело обшуки

2 серпня чотирьом суддям, в тому числі голові Окружного адмінсуду Павлу Вовку, повідомили про підозру

Генеральна прокуратура України найближчим часом звернеться до Вищої ради правосуддя та до суду з клопотанням про тимчасове відсторонення суддів, яким 2 серпня повідомили про підозру, від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності, а також про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Про це повідомляє Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Зазначається, що 2 серпня за результатами досудового розслідування, на підставі зібраних доказів щодо фактів порушення суддями вимог Конституції України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», які містять у собі ознаки вчинення тяжких злочинів, заступником Генерального прокурора повідомлено про підозру трьом суддям Окружного адміністративного суду міста Києва та судді Суворовського районного суду м. Одеси, а саме:

голові Окружного адміністративного суду міста Києва, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ст. 351-2; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375; ч. 2 ст. 376 КК України, а саме в організації створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та її членів, організації постановлення суддею завідомо неправосудного рішення та втручанні у діяльність судді, з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків;

заступнику голови Окружного адміністративного суду м. Києва у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ст. 351-2; ч. 2 ст. 376 Кримінального кодексу України, а саме у пособництві у створенні штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та її членів, та втручанні у діяльність судді, з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків;

судді Окружного адміністративного суду м. Києва у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 351-2, ч. 2 ст. 375 КК України, а саме у створенні штучних перешкод у роботі члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та постановленні суддею завідомо неправосудного рішення й ухвали, вчинених в інших особистих інтересах;

судді Суворовського районного суду м. Одеси у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 351-2, ч. 2 ст. 375 КК України, а саме у створенні штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та постановленні суддею завідомо неправосудної ухвали, скоєному в інших особистих інтересах.

Досудове розслідування у провадженні триває.

Як відомо, 2 серпня судді Окружного адмінсуду Києва Євген Аблов, Ігор Погрібніченко і його голова Павло Вовк, а також суддя Суворовського райсуду Одеси Іван Шепітко прийшли на допит до Першого слідчого відділу Управління спецрозслідувань Генпрокуратури.

Нагадаємо, 26 липня НАБУ провело обшуки в Окружному адмінсуді Києва.

Пізніше Сергій Горбатюк та Артем Ситник на пресконференції оприлюднили записи розмов голови ОАСК Павла Вовка, з яких слідує, що судді втручається в діяльність вищих органів державної влади.

Адвокат Євген Солодко, який представляє інтереси Окружного адміністративного суду Києва, заявив, що директор НАБУ Артем Ситник і керівник управління спецрозслідувань Сергій Горбатюк могли переслідувати власні інтереси під час обшуку суду.

Керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк 26 липня повідомив, що прокуратура підготувала проєкти повідомлення про підозру щодо керівництва і суддів Окружного адміністративного суду Києва.