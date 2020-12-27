Чоловік не говорив про другий президентський термін, – Зеленська

Зеленська зізналася, що за останні півтора роки вона змінила свій погляд на те, «як це все працює»

«Якщо чоловік все ж вирішить піти на другий президентський термін, то це означатиме, що він ймовірно не завершив щось розпочате» – перша леді

Дружина президента України Володимира Зеленського розповіла, що чоловік поки не обговорював з нею ідею балотуватися на другий президентський термін.

Про це Олена Зеленська розповіла в інтерв’ю виданню НВ.

За її словами, якщо чоловік все ж вирішить піти на другий президентський термін, то це означатиме, що він ймовірно не завершив щось розпочате під час першої каденції. Утім Олена запевнила, що цю тему поки не обговорювала з Володимиром Зеленським.

У відповідь на запитання про те, чи готова вона до такого кроку Зеленського, якщо він балотуватиметься, дружина чинного глави держави сказала: «Я намагаюся про це не думати, живу сьогоднішнім днем і на кілька днів вперед». Зеленська зізналася, що за останні півтора року вона змінила свій погляд на те, «як це все працює». І зараз її це не так лякає.

«Щоб ми сіли з ним вдома і поговорили на тему «як ти думаєш, чи йти мені на другий термін?» – такої розмови не було. І я не думаю, що буде, навіть якщо він прийме таке рішення. Я поки б це не коментувала, не хочу на це налаштовуватися», – пояснила Зеленська.

До слова, дружина президента України Олена Зеленська їздить на броньованому Mercedes Benz S 500 з особистим шофером та охороною.

Як повідомлялося, Зеленська розповіла, що продовжує співпрацювати з «Кварталом 95».

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