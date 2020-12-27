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    У світі

    Одна людина загинула при стрільбі під час зйомки кліпу в Массачусетсі

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    Всі постраждалі &ndash; люди у&nbsp;віці від 20&nbsp;до&nbsp;30&nbsp;років - Одна людина загинула при стрільбі під час зйомки кліпу в Массачусетсі
    Всі постраждалі – люди у віці від 20 до 30 років

    Стан двох постраждалих оцінюється як критичний

    Одна людина загинула і п’ятеро отримали поранення при стрільбі в американському місті Лінн (штат Массачусетс) під час зйомки музичного кліпу, повідомляє Fox News.

    За інформацією телеканалу, стан двох постраждалих оцінюється як критичний. Як передає NBC Boston, всі постраждалі – люди у віці від 20 до 30 років.

    Інцидент стався близько 17:35 за місцевим часом (0:35 за часом Києва).

    Нагадаємо, 26 грудня на вулиці в районі Кройцберг в Берліні невідомі відкрили стрілянину. За попередніми даними, чотири людини отримали поранення.

    Як повідомлялося, поліція Нью-Йорка застрелила чоловіка, який відкрив стрілянину біля кафедрального собору Іоанна Богослова. Чоловік стріляв безладно в повітря біля храму, де перебувало майже 400 осіб.

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    Теги: США поліція чоловік стрілянина
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