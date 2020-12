Одна людина загинула при стрільбі під час зйомки кліпу в Массачусетсі

Одна людина загинула і п’ятеро отримали поранення при стрільбі в американському місті Лінн (штат Массачусетс) під час зйомки музичного кліпу, повідомляє Fox News.

За інформацією телеканалу, стан двох постраждалих оцінюється як критичний. Як передає NBC Boston, всі постраждалі – люди у віці від 20 до 30 років.

Police: 1 dead in Lynn shooting that injured 5 others https://t.co/3E4hFt2YPx