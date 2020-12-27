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    У світі

    Пасажир без маски помер під час затримання у московському метро (відео)

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    Чоловік намагався зламати банкомат - Пасажир без маски помер під час затримання у московському метро (відео)
    Чоловік намагався зламати банкомат
    Скріншот з відео

    Пасажир без маски поводився неадекватно і намагався зламати банкомат

    Чоловік помер під час затримання поліцейськими в московському метро. Відео з місця події публікує Telegram-канал Hue.

    На кадрах видно, як кілька співробітників намагаються затримати пасажира, а той чинить опір. У якийсь момент чоловікові різко стає погано, і він падає на підлогу.

    Як повідомили в ГУ МВС по Москві, інцидент стався на станції «Щукінська» ввечері 26 грудня. Пасажир без маски поводився неадекватно і намагався зламати банкомат, після чого поліцейські вирішили доставити його в відділ для з’ясування обставин.

    «В ході затримання невідомий знепритомнів. Йому була надана долікарська допомога і негайно викликаний наряд швидкої. Прибулі медики констатували смерть», – розповіли в пресслужбі відомства, відзначивши, що за фактом події проводиться перевірка, тіло чоловіка направлено на експертизу.

    Теги: Росія МВС метро смерть поліція чоловік
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