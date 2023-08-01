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Чому ліквідовано селища міського типу: автор закону дав роз'яснення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чому ліквідовано селища міського типу: автор закону дав роз'яснення
Коли закон вступить в дію, 881 селище міського типу буде переведено до категорії селищ
фото ілюстративне

Якщо у селі/селищі проживає понад 10 тис. осіб, то це не означає, що воно автоматично набуває статусу міста

Конституція України не передбачає селищ міського типу, як явищ – лише тріаду населених пунктів: місто, селище і село. Про це заявив автор закону про ліквідацію селищ міського типу Віталій Безгін.

Автор наголошує, що термін «селище міського типу» з'явився в СРСР в 1922 році, а в УРСР його почали використовувати через три роки замість поняття «містечко». 

Також Безгін спростував твердження, що якщо у селі/селищі проживає понад 10 тис. осіб, то це не означає, що воно автоматично набуває статусу міста. 

«Автоматичної зміни статусу, тобто «пониження» чи «підвищення» статусу для населених пунктів не передбачено взагалі. Закон лише надає механізм та прозору процедуру зробити це за бажанням громади», – йдеться в повідомленні.

Коли закон вступить в дію, 881 селище міського типу буде переведено до категорії селищ.

«Законом не передбачено жодних змін до секторального законодавства (пільг чи преференцій – «Главком»). Крім того, саме для збереження категорій пільг було ухвалено рішення не переводити селища міського типу автоматично у статус міст.

Також закон не містить зворотньої сили в часі, тому усі документи продовжують діяти і жодної перереєстрації не потребується.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України. Тож в Україні більше не буде селищ міського типу. Автори назвали проєкт «дерадянізацією». Усі населені пункти, які на цей момент вже мають статус міста, автоматично його збережуть (але уже не буде міст республіканського, обласного чи районного значення), тоді як всі селища міського типу будуть вважатися просто селищами.

Теги: Україна Верховна Рада село місто

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