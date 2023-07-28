Головна Країна Політика
search button user button menu button

Верховна Рада звернулася до ЮНЕСКО із закликом позбавити РФ членства в організації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Верховна Рада звернулася до ЮНЕСКО із закликом позбавити РФ членства в організації
Верховна Рада закликала парламенти та уряди іноземних держав рішуче засудити злочини, вчинені РФ проти культурної спадщини України
фото з відкритих джерел

Звернення позбавити Росію членства в організації та органах ЮНЕСКО підтримали 296 парламентаріїв

Верховна Рада звернулася до Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), парламентів і урядів її держав-членів із проханням позбавити Росію членства в організації та її органах. Про ухвалення відповідної постанови №9535 повідомив народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк.

У дописі зазначається, що звернення підтримали 296 парламентаріїв.

«Від імені Українського народу Верховна Рада України звертається до ЮНЕСКО щодо подальшого позбавлення Російської Федерації членства в ЮНЕСКО та її органах», – написав нардеп. 

Український парламент також закликає парламенти та уряди іноземних держав рішуче засудити злочини, вчинені Російською Федерацією проти культурної спадщини України, у тому числі об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, та здійснити всі можливі заходи для розслідування цих злочинів, притягнення до відповідальності та справедливого покарання всіх винних у межах національних та міжнародних юрисдикцій.

«Верховна Рада звертається до ЮНЕСКО невідкладно направити в Україну місію для оцінки збитків, завданих російськими атаками на об’єкти Всесвітньої спадщини у Львові та в Одесі, визначення допомоги та можливих дій ЮНЕСКО для захисту об’єктів культурної спадщини в Україні від російської агресії», – додав Железняк.

Нагадаємо, вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. Одна зі стін Спасо-Преображенського собору в Одесі має нестабільне положення, тому може статися обвалення.

Раніше стало відомо, що Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури засуджує ракетну атаку, яку російська сторона спрямувала на історичний центр Одеси. У зв'язку з цим, ЮНЕСКО вирішило відправити місію до Одеси для проведення попередньої оцінки збитків.

До слова, ЮНЕСКО рекомендує заборонити використання смартфонів у школах, щоб покращити навчання учнів та захистити дітей від кібербулінгу.

Теги: росія Верховна Рада депутат ООН ЮНЕСКО

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рахунки за нафту Індія сплачує Росії у юанях
Індія знайшла незвичний спосіб віддячити Росії за нафту
4 липня, 08:42
Навесні 2022 року окупанти зруйнували школу №21 в Чернігові
Скільки шкіл вщент зруйнували окупанти: міністр назвав жахливу цифру
26 липня, 06:59
За словами Дунди, у Росії достатньо ресурсів, щоб постійно розхитувати Україну та воювати з нею
Що таке перемога для України? Нардеп Дунда назвав ключову умову
19 липня, 19:52
За словами президента, українські військові рухаються вперед, крок за кроком
Зеленський показав успіхи ЗСУ на фронті (відео)
3 липня, 15:07
Окупанти порушують норми міжнародного гуманітарного права
Дитячі оздоровчі табори на Луганщині заповнені пораненими окупантами
4 липня, 07:37
Загальна тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів
Рада дозволила жінкам самим визначати початок декретної відпустки
13 липня, 16:46
Олексій Резніков вважає, що в декларації є певні рядки, які дуже небажано, щоб бачив ворог
Резніков пояснив, чому виступає проти відновлення е-декларацій для військових
19 липня, 14:52
Лукашенко заявив, що «вагнерівці» можут ьнапасти на Варшаву
Лукашенко заявив, що «вагнерівці» підуть на Варшаву: поляки відреагували
23 липня, 18:24
У Росії розпочався суд над 18 військовослужбовцями батальйону
У Росії розпочався суд над військовими батальйону «Айдар»
25 липня, 14:48

Політика

Верховна Рада спростила ввезення в Україну антидронових рушниць та тепловізорів
Верховна Рада спростила ввезення в Україну антидронових рушниць та тепловізорів
«Державність – священний кордон, який захищає націю від неволі». Звернення президента
«Державність – священний кордон, який захищає націю від неволі». Звернення президента
Верховна Рада звернулася до ЮНЕСКО із закликом позбавити РФ членства в організації
Верховна Рада звернулася до ЮНЕСКО із закликом позбавити РФ членства в організації
Дискваліфікація Харлан на Чемпіонаті з фехтування: Опозиція ініціює відставку міністра Гутцайта
Дискваліфікація Харлан на Чемпіонаті з фехтування: Опозиція ініціює відставку міністра Гутцайта
Зеленський оглянув зруйнований росіянами Спасо-Преображенський собор (відео)
Зеленський оглянув зруйнований росіянами Спасо-Преображенський собор (відео)
Зеленський розповів про робочі візити до Одеси, Дніпра та Миколаєва
Зеленський розповів про робочі візити до Одеси, Дніпра та Миколаєва

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Росія скликає Радбез ООН, аби заборонити контрнаступ Україні
71K
Ухилянтам не місце на фронті. Суд виніс несподіваний вирок
59K
Безкоштовне зерно для Африки: Білий дім пояснив задум Путіна
31K
Міграційна криза не за горами: Німеччина потерпає від небувалої навали біженців
17K
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
Польща терміново збільшить свою армію

Новини

ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
Вчора, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
Вчора, 19:02
За добу РФ випустила по Україні майже пів сотні ракет – Генштаб
Вчора, 06:48
Підозра Рабіновичу, масована атака на Україну. Головне за 26 липня
26 липня, 21:00
ЗСУ успішно відбивають атаки ворога на Бахмутському напрямку: зведення Генштабу
26 липня, 18:57

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту