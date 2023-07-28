Верховна Рада звернулася до ЮНЕСКО із закликом позбавити РФ членства в організації

Звернення позбавити Росію членства в організації та органах ЮНЕСКО підтримали 296 парламентаріїв

Верховна Рада звернулася до Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), парламентів і урядів її держав-членів із проханням позбавити Росію членства в організації та її органах. Про ухвалення відповідної постанови №9535 повідомив народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк.

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У дописі зазначається, що звернення підтримали 296 парламентаріїв.

«Від імені Українського народу Верховна Рада України звертається до ЮНЕСКО щодо подальшого позбавлення Російської Федерації членства в ЮНЕСКО та її органах», – написав нардеп.

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Український парламент також закликає парламенти та уряди іноземних держав рішуче засудити злочини, вчинені Російською Федерацією проти культурної спадщини України, у тому числі об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, та здійснити всі можливі заходи для розслідування цих злочинів, притягнення до відповідальності та справедливого покарання всіх винних у межах національних та міжнародних юрисдикцій.

«Верховна Рада звертається до ЮНЕСКО невідкладно направити в Україну місію для оцінки збитків, завданих російськими атаками на об’єкти Всесвітньої спадщини у Львові та в Одесі, визначення допомоги та можливих дій ЮНЕСКО для захисту об’єктів культурної спадщини в Україні від російської агресії», – додав Железняк.

Нагадаємо, вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. Одна зі стін Спасо-Преображенського собору в Одесі має нестабільне положення, тому може статися обвалення.

Раніше стало відомо, що Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури засуджує ракетну атаку, яку російська сторона спрямувала на історичний центр Одеси. У зв'язку з цим, ЮНЕСКО вирішило відправити місію до Одеси для проведення попередньої оцінки збитків.

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До слова, ЮНЕСКО рекомендує заборонити використання смартфонів у школах, щоб покращити навчання учнів та захистити дітей від кібербулінгу.