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Селищ міського типу більше не буде: Рада ухвалила закон

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Селищ міського типу більше не буде: Рада ухвалила закон
До повномасштабного вторгнення в Україні налічували 885 селищ міського типу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

В Україні запроваджують нове поняття – поселення

Верховна Рада ухвалила закон про вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України. Тож в Україні більше не буде селищ міського типу. Автори назвали проєкт «дерадянізацією».

У класифікації населених пунктів залишаться тільки такі категорії як села, селища та міста. Водночас з'явиться нова категорія поселень, а міста республіканського, обласного чи районного значення – зникнуть:

  • усі населені пункти з компактною забудовою і чисельністю населення понад 10 тис. жителів матимуть статус міст;
  • населені пункти з переважно садибною забудовою і чисельністю населення понад 5 тис. жителів будуть просто селищами;
  • інші населені пункти – селами.
Селищ міського типу більше не буде: Рада ухвалила закон фото 1

Автоматичного пониження міст у статусі не буде. Усі населені пункти, які на цей момент вже мають статус міста, автоматично його збережуть (але уже не буде міст республіканського, обласного чи районного значення), тоді як всі селища міського типу будуть вважатися просто селищами.

Водночас в Україні запроваджують нове поняття – поселення. Такий статус отримуватимуть компактні місця проживання людей за межами населеного пункту, яке не має сталого складу населення. Наприклад, дачні кооперативи чи модульні містечка для внутрішньопереміщених осіб.

До повномасштабного вторгнення в Україні налічували 885 селищ міського типу. Зараз їхня кількість менша через те, що Росія зруйнувала низку населених пунктів.

Додамо, що станом на липень 2023 року в Україні, включаючи всі окуповані території, нараховується 459 міст, 881 смт, 1164 звичайних селища та 27 204 села.

Зауважимо, що закон набере чинності через три місяці з дня офіційного опублікування.

Термін «селище міського типу» з'явився в СРСР в 1922 році, а в УРСР його почали використовувати через три роки замість поняття «містечко». Такий термін використовували усі республіки СРСР та країни соцтабору. Після розвалу Радянського Союзу, поняття смт ліквідували в Польщі, Болгарії, Латвії, Литві, Естонії, Вірменії та Молдові.

До слова, Рада перейменувала популярний гірськолижний курорт у Карпатах.

Раніше повідомлялося, що парламент заборонив географічні назви, пов’язані з Росією. Прийняття закону прискорить дерадянізацію і дерусифікацію країни.

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Теги: Верховна Рада закон село місто

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