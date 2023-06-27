Розкрадання коштів на будівництві селищних лікарень. Посадовець Одеської ОВА отримав підозру

Ініційована СБУ будівельно-технічна експертиза підвередила факт незавершеного будівництва і вкрадених грошей

Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему розкрадання бюджетних грошей, виділених на будівництво нових медзакладів в Одеській області. Зловмисники привласнили майже 7,5 млн грн державних коштів і зірвали зведення шість амбулаторій у віддалених селищах регіону. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«До організації оборудки причетний діючий керівник апарату голови Одеської обласної військової адміністрації. До незаконної діяльності він залучив столичну будівельну компанію, яка підконтрольна його приятелю – чинному раднику міського голови Вишневого на Київщині», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що у 2020 році за «сприяння» одеського чиновника саме це підприємство одержало перемогу у тендері на зведення медичних установ у південному регіоні. Відповідно до укладеного договору підрядники мали побудувати шість нових селищних амбулаторій на Одещині. На реалізацію цього проєкту компанія отримала аванс з держбюджету 16,9 млн грн.

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«Учасники оборудки розікрали майже половину з цієї суми, а об’єкти медзакладів залишили недобудованими навіть на 50%. Для цього організатори схеми штучно завищували вартість та обсяг виконаних робіт, а також вносили недостовірні відомості у звітну документацію. Щоб провести фінансові махінації, фігуранти залучили ще двох посадовців Одеської ОВА», – зазначають в СБУ.

Ініційована СБУ будівельно-технічна експертиза підвередила факт незавершеного будівництва і вкрадених грошей. Крім того, експерти зазначили, що фундамент цих об’єктів не відповідає встановленим вимогам і є аварійно-небезпечним.

Під час обшуків за адресами фактичного проживання фігурантів виявлено документи та інші речові докази протиправної діяльності.

Наразі керівнику апарату голови Одеської ОВА, двом колишнім очільникам департаментів держустанови, раднику мера Вишневого, директору і ще одному посадовцю будівельної компанії повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

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ч. 3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення організованою групою за попередньою змовою);

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Раніше повідомлялося, що ДБР викрило підпільну криптоферму, яку організували посадовці «Лісів України».