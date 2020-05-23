Ціна публічності: Лещенко пояснив, за що отримує 332 тис. грн зарплати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Лещенко вважає несправедливим, що всі обговорюють його зарплату

Лещенка призначено в наглядову раду «Укрзалізниці» у грудні 2019 року

Член наглядової ради «Укрзалізниці», колишній депутат та журналіст Сергій Лещенко під час інтерв'ю «Бабелю» прокоментував свою зарплату.

Спочатку Лещенко заборонив виданню публікувати текст інтерв'ю, а потім погодився на публікацію, зазначили в «Бабелі».

Нагадаємо, член спостережної ради акціонерного товариства «Укрзалізниця», колишній народний депутат Сергій Лещенко в березні задекларував 332 063 гривні винагороди за роботу як члена спостережної ради, таку ж суму він задекларував у лютому.

Журналістка запитала у члена наглядової ради «Укрзалізниці» (УЗ), за що він отримує зарплату в розмірі 332 тис. грн на місяць, яку вказано на сайті Національного агентства з протидії корупції. Лещенко відповів, що це було до введення обмеження в 47 тис. грн.

«Наглядова рада сама собі зарплати не встановлює. Їх заснували законом, ухваленим за часів [п'ятого президента Петра] Порошенка, за який я, до речі, не голосував. Я вважаю несправедливим, що всі обговорюють мене, але не тих, хто був на цьому місці раніше. У певному сенсі це ціна моєї публічності», – сказав він.

Лещенко зазначив, що в «Укрзалізниці» «члени наглядової ради не борються з корупцією, вони координують відповідні підрозділи всередині».

На запитання, чому його роботу «за значно меншу зарплату не може виконувати професійний експерт у транспортній сфері», член наглядової ради компанії відповів: «Тому що в експертів – конфлікт інтересів».

«Немає просто любителів залізниці, які збирали в дитинстві марки з паровозами. Більшість експертів так чи інакше пов'язана з бізнесами, які працюють у зв'язці із залізницею, – це постачальники залізниці або споживачі її послуг. Коли в компанії є наглядова рада, в очах третіх осіб вона виглядає більш відповідальною. Наприклад, компанії з наглядовою радою можуть залучати кошти на світових фінансових ринках для свого розвитку. «Укрзалізниця» провела розміщення євробондів. Наглядова рада УЗ складається із семи членів, четверо з них незалежні, а троє призначені акціонером УЗ, Кабміном», – пояснив екснардеп.

Як повідомлялося, 18 грудня 2019 року уряд призначив екснардепа Лещенка членом наглядової ради «Укрзалізниці».

Крім того політолог Олексій Голобуцький нещодавно заявив, що Зеленський готовий звільнити Криклія.