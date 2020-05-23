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    Політика

    Ціна публічності: Лещенко пояснив, за що отримує 332 тис. грн зарплати

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    Сергій Лещенко&nbsp;вважає несправедливим, що всі обговорюють його зарплату - Ціна публічності: Лещенко пояснив, за що отримує 332 тис. грн зарплати
    Сергій Лещенко вважає несправедливим, що всі обговорюють його зарплату

    Лещенка призначено в наглядову раду «Укрзалізниці» у грудні 2019 року

    Член наглядової ради «Укрзалізниці», колишній депутат та журналіст Сергій Лещенко під час інтерв'ю «Бабелю» прокоментував свою зарплату.

    Спочатку Лещенко заборонив виданню публікувати текст інтерв'ю, а потім погодився на публікацію, зазначили в «Бабелі».

    Нагадаємо, член спостережної ради акціонерного товариства «Укрзалізниця», колишній народний депутат Сергій Лещенко в березні задекларував 332 063 гривні винагороди за роботу як члена спостережної ради, таку ж суму він задекларував у лютому.

    Журналістка запитала у члена наглядової ради «Укрзалізниці» (УЗ), за що він отримує зарплату в розмірі 332 тис. грн на місяць, яку вказано на сайті Національного агентства з протидії корупції. Лещенко відповів, що це було до введення обмеження в 47 тис. грн.

    «Наглядова рада сама собі зарплати не встановлює. Їх заснували законом, ухваленим за часів [п'ятого президента Петра] Порошенка, за який я, до речі, не голосував. Я вважаю несправедливим, що всі обговорюють мене, але не тих, хто був на цьому місці раніше. У певному сенсі це ціна моєї публічності», – сказав він.

    Лещенко зазначив, що в «Укрзалізниці» «члени наглядової ради не борються з корупцією, вони координують відповідні підрозділи всередині».

    На запитання, чому його роботу «за значно меншу зарплату не може виконувати професійний експерт у транспортній сфері», член наглядової ради компанії відповів: «Тому що в експертів – конфлікт інтересів».

    «Немає просто любителів залізниці, які збирали в дитинстві марки з паровозами. Більшість експертів так чи інакше пов'язана з бізнесами, які працюють у зв'язці із залізницею, – це постачальники залізниці або споживачі її послуг. Коли в компанії є наглядова рада, в очах третіх осіб вона виглядає більш відповідальною. Наприклад, компанії з наглядовою радою можуть залучати кошти на світових фінансових ринках для свого розвитку. «Укрзалізниця» провела розміщення євробондів. Наглядова рада УЗ складається із семи членів, четверо з них незалежні, а троє призначені акціонером УЗ, Кабміном», – пояснив екснардеп.

    Як повідомлялося, 18 грудня 2019 року уряд призначив екснардепа Лещенка членом наглядової ради «Укрзалізниці».

    Крім того політолог Олексій Голобуцький нещодавно заявив, що Зеленський готовий звільнити Криклія.

    Сергій Лещенко депутат Укрзалізниця журналіст
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