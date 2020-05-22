Депутат Лерос, хоче з'ясувати, хто шантажував Зеленського «плівками Єрмака»



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Нардеп Гео Лерос написав заяву про злочин, про який заявив президент на пресконференції

Гео Лерос просить Офіс генпрокурора розслідувати спробу «шантажу» президента: «Тепер це дуже серйозно»

Нардеп «Слуги народу» Гео Лерос написав заяву в Офіс Генпрокурора з проханням розслідувати, хто з посадових осіб Офісу Президента України отримав відеозаписи з Денисом Єрмаком і планував шантажувати ними главу держави.

Про це Гео Лерос повідомив у Facebook.

«Сьогодні я написав заяву про злочин, про який заявив президент на пресконференції ... Я вважаю, що ніхто не має права шантажувати Президента, це серйозний злочин, і я хочу відкритого розслідування, щоб винний поніс покарання, за яке передбачено від 3 до 5 років позбавлення волі», - написав нардеп.

Лерос також вимагає встановити, «хто з посадових осіб Офісу президента України отримав плівки з відеозаписами (на плівках Денис Єрмак проводить співбесіди на вищі державні посади, домовляється про винагороду) і приховав корупційний злочин, ставши його співучасником».

Раніше на пресконференції президент Зеленський заявив: «Я знаю хто здійснював записи, я знаю для чого, я знаю, хто хотів шантажувати записами мене особисто».

Нагадаємо, 29 березня, нардеп від «Слуги народу» Гео Лерос виклав відео, на яких брат глави Офісу президента Андрія Єрмака – Денис Єрмак – обговорює питання призначення на різні державні посади.

Фіругантами цих плівок також виступають Дмитро Штанько і Сергій Шумський, які були помічниками Дениса Єрмака. Але пізніше вони звинуватили Андрія Єрмака в корупції і заявили, що він отримував гроші від людей, які сподівались отримати державні посади.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу через корупційний скандал, пов'язаний з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Провадження відкрито за фактом можливого зловживання впливом під час призначення осіб на посади до органів державної влади.

Згодом стало відомо, що ДБР порушило справу щодо нардепа Героса, який оприлюднив «плівки Єрмака».

Як відомо, президент Володимир Зеленський не збирається реагувати на скандал з оприлюдненням відеозаписів, на яких брат очільника Офісу президента Андрія Єрмака Денис обговорює призначення на державні посади. Проте кілька днів тому перший керівника Офісу президента Сергій Трофімов в інтерв'ю зізнався, що глава держави болісно відреагував на скандал з депутатом Гео Леросом щодо можливої корупції Андрія Єрмака.

31 березня, глава Офісу президента провів брифінг, на якому прокоментував останній корупційний скандал за участю свого брата. Однак, його відповіді лише спровокували появу нових фотожаб.

Варто зазначити, що глава Офісу президента на брифінгу не дуже чітко коментував корупційний скандал.