CNN: Резніков зустрінеться у Вашингтоні з главою Пентагону

Візит міністра оборони України до Вашингтона може відбутися цього тижня

Очікується, що під час зустрічі Резніков і Остін обговорять ситуацію з регіональною безпекою

Міністр оборони України Олексій Резніков цього тижня може відвідати з робочим візитом США, де зустрінеться з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Про це повідомляє телеканал CNN.

За даними ЗМІ, візит Резнікова до Вашингтона може відбутися цього тижня. В ході візит очікується його «ознайомча» зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Як повідомив телеканалу прессекретар Пентагону Джон Кірбі, під час зустрічі Резніков і Остін обговорять ситуацію з регіональною безпекою.

До слова, стало відомо, яке звання має новий міністр оборони України.

Раніше Офіс президента окреслив пріоритети Резнікова на посаді міністра оборони.

Новий міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на своїй посаді буде працювати над вступом України до НАТО. Міністр сказав, що «нам потрібно комунікувати зі світом, розвивати військову дипломатію разом із цивільною».

Відзначимо, 2 листопада, міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку до Верховної Ради України.

Нагадаємо, 4 листопада Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони.

Читайте також матеріал «Главкома»: Усі вакансії закриті. Досьє на чотирьох нових міністрів