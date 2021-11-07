Офіс президента окреслив пріоритети Резнікова на посаді міністра оборони

За словами представника президента, головне завдання Резнікова – зрозуміти, як функціонує відомство

Новопризначений міністр оборони Олексій Резніков взяв місяць перерви від спілкування із пресою, щоб увійти в курс справ та провести повний аудит Міністерства оборони. Про це заявив прессекретар ррезидента України Сергій Никифоров у ефірі телеканалу «Дом».

За його словами, головне завдання Резнікова найближчим часом – зрозуміти, як функціонує відомство

«А потім – забезпечення армії. Мені здається, Президент саме таке завдання ставив, щоб український військовослужбовець був взутий, одягнений, щоб він харчувався добре, щоб у нього було матеріальне забезпечення хороше, конкурентні зарплати – про це пан Резніков говорив у Верховній Раді при голосуванні за його кандидатуру», – додав Никифоров.

Раніше новий міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на своїй посаді буде працювати над вступом України до НАТО. Міністр сказав, що «нам потрібно комунікувати зі світом, розвивати військову дипломатію разом із цивільною».

Резніков підкреслив, що працюватиме над інтеграцією до Альянсу «однозначно, тому що це передбачено у Конституції».

Відзначимо, 2 листопада, міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку до Верховної Ради України.

Нагадаємо, Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони.

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