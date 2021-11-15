Стало відомо, яке звання має новий міністр оборони України

Олексій Резніков два роки відслужив у Радянській армії

Новопризначений міністр оборони Олексій Резніков має звання «сержант запасу» і два роки служби у Радянській армії. Про це йдеться у відповіді Міноборони на запит «Українських новин».

У відповіді йдеться, що Резніков проходив службу з 1984 до 1986 року у військових частинах 87358 та 53904 Військово-повітряних сил збройних сил колишнього СРСР.

Також, згідно з обліковими документами, Резніков має звання «сержант запасу». У пресслужбі Міноборони також уточнили, що за час служби у Резнікова 163 стрибки з парашутом.

Відповідь Міноборони на запит ukranews.com

Раніше Офіс президента окреслив пріоритети Резнікова на посаді міністра оборони.

Новий міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на своїй посаді буде працювати над вступом України до НАТО. Міністр сказав, що «нам потрібно комунікувати зі світом, розвивати військову дипломатію разом із цивільною».

Відзначимо, 2 листопада, міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку до Верховної Ради України.

Нагадаємо, 4 листопада Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони.

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