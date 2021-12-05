Цього разу все серйозніше, – Порошенко прокоментував можливу ескалацію на кордоні

П'ятий президент вважає, що головною метою російського диктатора є запобігання інтеграції України в НАТО та поширення свого впливу у Європі

Путін вважає Західну Європу слабкою і тому йде далі у своїй агресії проти України. Про це в інтерв´ю французькому виданню L’Express заявив п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він зауважив, що ситуація на кордонах України значно серйозніша, ніж навесні цього року.

«Сьогодні ніхто не знає, чи збирається він атакувати, та й сам він точно цього не знає також! Ми опинилися в ситуації квітня 2021 року, коли російські військові вже були сконцентровані на кордоні. Однак цього разу все ще серйозніше. Вони розгорнули більш складне обладнання, наприклад, ракети малої дальності. Небезпека реальна», – застерігає Порошенко.

Лідер «Європейської Солідарності» зауважив, що Путін після ескалації у квітні вирішив знову «натиснути на Західну Європу, яку він вважає слабкою».

«Подивіться, що відбулося від квітня місяця, після того, як Путін ніби відвів свої війська. По-перше, він отримав зелене світло на добудову газопроводу «Північний потік-2», – нагадав Порошенко.

«Він взяв під контроль Білорусь після розгону громадянської опозиції та мігрантської кризи, організованої Лукашенком. Хто б міг уявити таке в серпні минулого року? Сьогодні Путін є фактичним власником Білорусі, і це створює нову небезпеку для України, яка ділить більш ніж 900-кілометровий кордон із Білоруссю. Цей кордон сьогодні такий же небезпечний, як і той, який ми маємо з Росією», – наголошує п’ятий президент.

«Але Володимир Путін хоче піти ще далі. Він прагне скасувати процес інтеграції України до НАТО. Його головна мета – розширити сферу свого впливу. Путін хоче повернути Україну в СРСР 2.0! З цього приводу слід розуміти одне: Путін завжли йде настільки далеко, наскільки йому це дозволяє зробити Захід. Він не має червоних ліній. Лише сила може його спинити», – наголошує Порошенко.

Нагадаємо, напередодні Порошенко заявив, що Україна може захистити себе, але їй необхідна оборонна зброя, санкції проти Росії і єдність західних партнерів.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко зустрівся з президентом Європейської народної партії та другом України Дональдом Туском. Президенти обговорили сучасні виклики, перед якими постали Україна та Європейський Союз внаслідок російської гібридної агресії, та засудили цілеспрямоване загострення Росією ситуації на кордонах через концентрацію військ і використання мігрантів для дестабілізації ситуації.

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