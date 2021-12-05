Якщо Путін пустить в хід зброю, то «Північному потоку-2» кінець – євродепутат

У Європарламенті вважають, що ситуація із загрозою вторгнення Росії до України є перевіркою для НАТО

У Європарламенту переконані, що «Північному потоку-2» кінець, якщо РФ нападе на Україну

Голова фракції Європейської народної партії в Європарламенті Манфред Вебер вважає, що в разі нападу Росії на Україну уряд Німеччини повинен негайно згорнути проєкт «Північний потік-2». І нова влада має чітко позначити свою позицію. Про це повідомляє DW.

«Якщо Путін пустить в хід зброю, то газопроводу «Північний потік-2» кінець. Введення в експлуатацію було б тоді виключено. Цю ціну майбутній уряд Німеччини має чітко позначити», – заявив Вебер.

На його думку, ситуація із загрозою вторгнення Росії до України є перевіркою для НАТО і всього західного співтовариства.

«Важливо, щоб НАТО дало зрозуміти, що Росія заплатить високу ціну, якщо зробить щось проти України», – додав він.

Нагадаємо, що інформацію про плани Путіна щодо повномасштабного наступу на Україну та напрямки можливих атак оприлюднило німецьке видання Bild з посиланням на власні джерела серед високопосадовців.

За інформацією, план-максимум Росії щодо війни проти України «лежить у скриньці, а Путін ще не вирішив, чи буде він реалізований». Однак перекидання військ, починаючи з квітня 2021 року, засвідчило, що Кремль, ймовірно, схиляється до реалізації планів нападу.

Представник служби безпеки повідомив виданню, що у випадку наказу Путіна російська армія може одночасно атакувати із північного Криму, через окуповані території, на сході та з півночі.

Видання пише, що ця атака може статися наприкінці січня – на початку лютого, якщо Україна та НАТО не виконають вимоги президента Росія.

Водночас інші інсайдери Альянсу вважають, що напад може відбутися в три етапи. А кожна фаза може бути останньою в операції, якщо Захід під впливом вторгнення змінить свої погляди.

Високопоставлений офіцер західної розвідки розповів, що під час першого етапу Путін планує захопити південь України, «щоб забезпечити постачання до Криму, а також відрізати Україну від моря».

Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.

У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тисячі російських військових. За словами Буданова, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.

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