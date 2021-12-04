Порошенко пояснив, як Україна може стримати російську агресію (відео)

Експрезидент наголосив, що Росію можна зупинити посиленням оборонної здатності та новими санкціями

Володимир Путін має розуміти, що у разі посилення військової агресії проти України він отримає солідарну відсіч всього світу. Про це заявив п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко в ефірі італійського каналу Sky TG24.

За його словами, Україні потрібне летальне оборонне озброєння, а для Кремля – список «пекельних» санкцій, які будуть запровадженні у разі наступу.

Як зупинити Росію Автор: Петро Порошенко

«Усі мають розуміти: нам не потрібні солдати НАТО на лінії фронту із Росією. Я пишаюся тим, що за п’ять років мого президентства ми створили одну з найефективніших і найсильніших армій на континенті. Ми здатні захистити свою землю самі, але нам безумовно потрібна оборонна зброя та «пекельні» санкції проти Росії сьогодні, якщо агресія продовжуватиметься», – наголосив Порошенко.

Водночас на його думку, Україні точно потрібна підтримка з боку ЄС та США на шляху реформ, які зміцнюють стійкість країни.

«Нам безумовно необхідна єдність усього Вільного світу. У цій ситуації нам потрібен сильний та єдиний голос для дипломатичного тиску на Росію. І в такому разі немає сумнівів, що ми досягнемо успіху», – вважає Порошенко.

«Єдиний голос України і НАТО – теж абсолютно правильне рішення. І збільшення підтримки України оборонною зброєю - абсолютно правильне рішення також. Думаю, що всередині України, попри те, що як лідер опозиції ми нині маємо певні внутрішні дискусії з чинним президентом Зеленським, я не маю сумнівів, що нам треба бути об'єднаними для захисту наших цінностей, нашої європейської інтеграції та суверенітету. Ніяких сумнівів», – резюмував Порошенко.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко зустрівся з президентом Європейської народної партії та другом України Дональдом Туском. Президенти обговорили сучасні виклики, перед якими постали Україна та Європейський Союз внаслідок російської гібридної агресії, та засудили цілеспрямоване загострення Росією ситуації на кордонах через концентрацію військ і використання мігрантів для дестабілізації ситуації.