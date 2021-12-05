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    Думки вголос

    Можливе вторгнення Росії в Україну: ласкаво просимо до пекла, пане Путін

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат 8 скликання

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    Путін не вважає Україну суверенною державою - Можливе вторгнення Росії в Україну: ласкаво просимо до пекла, пане Путін
    Путін не вважає Україну суверенною державою

    Збройні Сили України готові до різних сценаріїв розвитку подій

    Бліц-інтерв’ю

    – Чи можливе широкомасштабне вторгнення регулярних військ Московської імперії в Україну?

    – Так. Кремлівський дегенерат Путін не вважає Україну суверенною державою, для нього ми – частина так званого «русского міра», тому ліквідація нашої державності є одним із головних завдань його політики.

    Протягом останніх років імперські війська системно готувались до проведення масованого вторгнення. Ерефія прагне реваншу за поразку 2014-15 років, коли їм не вдалось реалізувати план «Новоросія», бо українські воїни примусили ворога зупинитися в їх агресивному просуванні по нашій землі.

    На цей момент, ми маємо проти себе декілька ворожих угрупувань, які у будь–який момент можуть наростити чисельність особового складу та засобів бойового враження і перейти у наступ по багатьох напрямах. Під загрозою: Харківський, Сумський Чернігівський напрями на півночі; Мелітопольський, Новокаховський, Херсонський напрями на Півдні; десантно-небезпечні південні Одеський, Миколаївський, Маріупольський напрями.

    Зі Сходом все зрозуміло.

    До них додається Придністровський «подразник».

    – Чи будуть задіяні війська Республіки Білорусь для гіпотетичного удару по Україні?

    – Не виключено. Крайній рік путінська підстилка Лукашенко чітко визначився зі своїми «пріоритетами»… Він та його оточення – відверті вороги України та наших західних союзників. Тому, Путін може використати Лукашенка як фактор провокації для подальшого розгортання широкомасштабного вторгнення.

    – Чи має Україна можливість відбити натиск ворога?

    – Так. Безумовно.

    По-перше – не треба панікувати! Війна триває вже восьмий рік і Збройні Сили України готові до різних сценаріїв розвитку подій. Головне – це єдність українського народу. Геть розбрат!

    По-друге, потенціал резервістів, добровольців, територіальної оборони, далеко, не задіяний…

    По-третє, ми маємо немалу (хоча б хотілося набагато більшу) підтримку наших союзників.

    По-четверте, армія Ерефії – це зліпок радянської армії зі всіма її величезними мінусами.

    По-п’яте, за сім з гаком років Війни за Незалежність ми отримали неоціненний досвід, який дозволить нам знищити стільки живої сили противника та спалити стільки їх техніки, що це, врешті, викличе внутрішній революційний вибух всередині РФ, що призведе, в свою чергу, до самоліквідації Імперії.

    – Що ви б сказали президенту Росії в цей загрозливий для України час?

    – Добро пожаловать в ад, товаріщ Путін…

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    Джерело: блог Дмитра Яроша

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    Теги: США війна Путін
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    Можливе вторгнення Росії в Україну: ласкаво просимо до пекла, пане Путін