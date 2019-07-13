ЦВК передрукує бюлетені для п’яти виборчих округів



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Бюлетені для позачергових виборів до Верховної Ради Фото: Главком

Передрукування виборчих бюлетенів здійснюватиметься в округах № 26, 68, 72, 119, 134

Для п’яти одномандатних виборчих округів буде здійснений передрук бюлетенів у зв’язку зі зміною складу кандидатів.

Відповідне рішення ухвалила Центральна виборча комісія на засіданні 12 липня, повідомляє пресслужба Комісії.

«У зв’язку з реєстрацією постановою ЦВК від 3 липня 2019 року № 1470 кандидата в народні депутати України Островського Н.І., який балотується в ОВО № 119 у порядку самовисування, та скасуванням реєстрації кандидатів у народні депутати України в кількох ОВО, Комісія прийняла рішення здійснити передрукування виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в ОВО № 26, 68, 72, 119, 134 на позачергових виборах народних депутатів України», - зазначили в пресслужбі.

При цьому в Комісії запевнили, що разом із ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» за участю контрольної комісії за виготовленням виборчих бюлетенів забезпечують знищення раніше виготовлених виборчих бюлетенів для голосування в ОВО № 26, 119, 134, що знаходяться на зазначеному підприємстві, та виборчих бюлетенів для голосування в ОВО № 68, 72, повернутих Державним підприємством спеціального зв’язку для знищення.

До слова, 7 липня ЦВК наказала передати бюлетені на виборчі округи.

Якщо скласти докупи всі бюлетені, надруковані до виборів у Верховну Раду, то їх висота буде дорівнювати горі Кіліманджаро, тобто, 5895 метрів.