«Правий сектор» обіцяє зупинити Пальчевського та інші проекти Медведчука



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«Правий сектор» хоче стати альтернативою силам, які протягом десятиліть займаються «столичним дерибаном»

«Правий сектор» йде на місцеві вибори, аби зупинити ФСБшні та відверто проросійські проекти.

Про це під час прес-конференції повідомив голова партії ПС Андрій Тарасенко. Він наголосив, що політична сила, яку він представляє, має на меті представити альтернативу олігархічним партіям і ворогам України.

«Ми бачимо, що до влади в Києві рвуться абсолютно ФСБшний проект Пальчевського, який мімікрує під патріотизм, відверті вороги - це ОПЗЖ, проект Медведчука, кума Путіна, так само, як і патія Шарія, яка є відверто проросійською», - наголосив Тарасенко.

Крім цього він підкреслив, що «Правий сектор» хоче стати альтернативою силам, які протягом десятиліть займаються «столичним дерибаном». А також протистояти олігархічним партіям, якою, на думку Тарасенка є «Європейська солідарність».

«Окрім столиці, наша дія і протидія цим ворогам буде відбуватись по всій Україні. Ми вирішили взяти для себе декілька ключових регіонів, окрім Києва, це Тернопільщина, Львівщина, Сумщина, Полтавщина та Київщина» - заявив лідер ПС.

Також Тарасенко представив лідерів списку «Правого сектору» в Києві – керівника ветеранської служби та речника ДУК ПС Діану Виноградову, голову столичного осередку ПС Юрія Гуренка та керівника охоронної компанії «Охорона ПС» Станіслава Мисловича.

Джерело: Gazeta.ua