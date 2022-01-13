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    Данілов назвав білоруських мігрантів «біологічною зброєю»

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    Криза на польсько-білоруському кордоні триває від серпня 2021 року&nbsp; - Данілов назвав білоруських мігрантів «біологічною зброєю»
    Криза на польсько-білоруському кордоні триває від серпня 2021 року 
    фото з відкритих джерел

    «Ви спробуйте зараз піти до Російської Федерації таким натовпом»

    Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що мігранти на білорусько-польському кордоні – це «біологічна зброя». Таку думку він висловив в інтерв’ю «Українській правді».

    «Ну це ж не мігранти. Це свого роду «біологічна зброя». Коли беруть людей, відправляють їх з заздалегідь відомими результатами, коли ніхто їх в ЄС не збирався пропускати. Ну як це? Питання суверенності кожної країни, недоторканості її кордонів, це ключове завдання для кожної держави. Ви спробуйте зараз піти до Російської Федерації таким натовпом. Інше питання, хто і як поводиться в цій ситуації – це інша справа», – заявив Данілов.

    Данілов додав, що координація білоруськими силовиками подібних «натовпів» із мігрантов є очевидною провокацією та перевіркою на те, як ЄС буде поводитися в такій ситуації.

    Також секретар РНБО озвучив два головні плани Путіна. Президент країни-агресорки хоче знищити Україну і відтворити радянську імперію. Тим часом США визначилися із набором екстрених санкцій у разі вторгнення Росії в Україну. Напередодні у Сенат США надійшли жорсткі санкції проти Росії, які зачеплять Путіна.

    Додамо, що криза на польсько-білоруському кордоні триває від серпня. Відтоді у Польщі зафіксовано приблизно 40 тис. спроб нелегально перетнути кордон.

    Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь та РФ у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку.

    Варшава планує збудувати до середини 2022 року на відрізку кордону з Білоруссю загородження протяжністю майже 200 км і заввишки понад 5 м. Будівництво «стіни» має розпочатися наприкінці січня.

    Читайте також: Білоруські силовики вночі ріжуть колючий дріт на кордоні з Польщею (відео)


    Теги: Білорусь ЄС Росія Польща зброя РНБО санкції мігранти кордон Олексій Данілов
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    Данілов назвав білоруських мігрантів «біологічною зброєю»