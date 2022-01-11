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    Думки вголос

    Ексрегіонали переконували, що у Митному союзі буде стабільність та розвиток

    У Казахстані відбуваються натуральні бойові дії, сотні загиблих, масові розстріли, іноземна інтервенція - Ексрегіонали переконували, що у Митному союзі буде стабільність та розвиток
    У Казахстані відбуваються натуральні бойові дії, сотні загиблих, масові розстріли, іноземна інтервенція
    фото: Комсомольска правда

    В Україні зараз, незважаючи на агресію РФ та територіальні втрати – найвищий рівень ВВП ($195 млрд) за всю історію

    Мовою оригіналу

    После событий 2014 года в Украине потерявшие власть регионалы уверяли, что мы ошибочно выбрали путь евроинтеграции, что нужно было вступать в Таможенный союз, потому что там стабильность и развитие, а в Украине после Майдана – бардак и война.

    Прошло несколько лет, и видим следующую картину:

    В Беларуси переворот, нелегитимный президент, международная изоляция, санкции, десятки убитых сторонников оппозиции, сотни – в тюрьмах.

    В Казахстане натуральные боевые действия, сотни погибших, массовые расстрелы, иностранная интервенция.

    В Украине, несмотря на агрессию РФ и территориальные потери – самый высокий уровень ВВП ($195 млрд) за всю историю. Рекордный экспорт. Рекордный уровень зарплат (в долларах). И все это несмотря на территориальные потери.

    А если бы Россия в отместку за Майдан не захватила Крым и Донбасс – показатели были бы ещё намного выше.

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    Джерело: блог Дениса Казанського

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    Теги: Білорусь Росія санкції Казахстан ВВП
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    Ексрегіонали переконували, що у Митному союзі буде стабільність та розвиток