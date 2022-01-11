Ексрегіонали переконували, що у Митному союзі буде стабільність та розвиток

В Україні зараз, незважаючи на агресію РФ та територіальні втрати – найвищий рівень ВВП ($195 млрд) за всю історію

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После событий 2014 года в Украине потерявшие власть регионалы уверяли, что мы ошибочно выбрали путь евроинтеграции, что нужно было вступать в Таможенный союз, потому что там стабильность и развитие, а в Украине после Майдана – бардак и война.

Прошло несколько лет, и видим следующую картину:

В Беларуси переворот, нелегитимный президент, международная изоляция, санкции, десятки убитых сторонников оппозиции, сотни – в тюрьмах.

В Казахстане натуральные боевые действия, сотни погибших, массовые расстрелы, иностранная интервенция.

В Украине, несмотря на агрессию РФ и территориальные потери – самый высокий уровень ВВП ($195 млрд) за всю историю. Рекордный экспорт. Рекордный уровень зарплат (в долларах). И все это несмотря на территориальные потери.

А если бы Россия в отместку за Майдан не захватила Крым и Донбасс – показатели были бы ещё намного выше.

Джерело: блог Дениса Казанського

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