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    Лукашенко заявив про намір повернути Україну «в лоно справжньої віри»

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    Білоруський диктатор вирішив, що Україна має підпорядковуватися московській церкві - Лукашенко заявив про намір повернути Україну «в лоно справжньої віри»
    Білоруський диктатор вирішив, що Україна має підпорядковуватися московській церкві
    фото: belta.by

    Самопроголошений президент Білорусі знову заговорив про братські народи

    Олександр Лукашенко заявив, що у 2022 році взяв жорсткіший курс на збереження суверенітету та зміцнення зв'язків з братніми країнами, серед яких назвав Україну, зазначивши, що Україну треба повернути «в лоно нашої справжньої віри». Про це Лукашенко сказав, відвідуючи на Різдво, 7 січня, храм у Мінську, повідомляє агентство «БелТА».

    Так, Лукашенко заявив, що світ серйозно змінився і потрібно бути «у тісному зв'язку» з друзями та братами.

    «Повинен вам сказати, що цей рік буде непростим, світ зміниться серйозним чином. Світ зміниться у плані об'єднання народів і держав у союзи. Таким державам, як ми, наодинці не просто буде важко вижити, – буде неможливо. Тому я й узяв більше жорсткий курс на те, щоб зберегти наш суверенітет і незалежність, щоб ми були державою», – заявив диктатор.

    За його словами, це Росія, це Казахстан, це Україна.

    «Не має значення, що там відбувається сьогодні. Там народ знедолений до крайності. Так довго продовжуватися не може. І нам треба зробити все, щоб повернути Україну в лоно нашої справжньої віри. А там стався навіть у релігійних напрямках такий розкол, який подолати буде дуже складно», – так самопроголошений президент Білорусі натякнув про створення Помісної православної церкви України.

    Він зазначив, що Білорусії теж у 2020 році хотіли «піднести автокефалію, розкол нашої церкви», але вона цього уникла. Також Лукашенко наголосив , що не хоче, щоб це повторилося у сусідів.

    До слова, білоруські десантники у рамках сил ОДКБ прибули до Казахстану. За повідомленнями ЗМІ, їх доправили п'ятьма літаками.

    29 грудня Путін і Лукашенко провели зустріч у Костянтинівському палаці у Санкт-Петербурзі. Напередодні Лукашенко взяв участь у неформальному саміті глав держав СНД.

    Як повідомлялося, Лукашенко хоче залишитися на посаді президента Білорусі до 2035 року. Білоруський диктатор хоче закріпити свою індульгенцію у Конституції Білорусі.

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    Теги: Білорусь церква Олександр Лукашенко Україна
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    Лукашенко заявив про намір повернути Україну «в лоно справжньої віри»