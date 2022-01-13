США визначилися із набором екстрених санкцій у разі вторгнення Росії в Україну

У США є список конкретних дій, які вони готові вжити, як тільки «російські танки перетнуть кордон»

Остаточний пакет обмежувальних заходів буде залежати від конкретного сценарію

Сполучені Штати визначилися із набором санкцій проти Росії, які можуть бути негайно запроваджені у разі вторгнення в Україну. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставлених американських чиновників.

За словами співрозмовника видання, остаточний пакет санкцій при цьому буде залежати від того, за яким сценарієм розвиватимуться події. Він розповів, що Вашингтон більше не перебуває в тому положенні, коли має лише список можливих варіантів. Тепер є конкретні дії, які США готові вжити, як тільки «російські танки перетнуть кордон», додало джерело.

Раніше у конгресі США представили законопроєкт про нові санкції проти Росії у разі ескалації конфлікту в Україні. У документі пропонується заборонити операції з первинним та вторинним держборгом Росії, а також запровадити санкції проти банківського сектора Росії та газопроводу «Північний потік-2». Крім того, якщо ситуація загостриться, США можуть вимагати відключити Росію від системи міжнародних платежів SWIFT.

Зокрема, документ передбачає введення санкцій щодо президента Росії Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу, а також начальника генерального штабу збройних сил і командувачів різними видами збройних сил, включаючи повітряно-десантні та військово-морські сили.

Активи Путіна

Документ пропонує оприлюднити публічний звіт про активи президента РФ Володимира Путіна та його оточення. При цьому наголошується, що він повинен бути представлений «не пізніше 180 днів після вступу в силу цього Закону»

Згідно з текстом документа, у звіт повинні бути включені дані про активи, вклади, банківські рахунки, ділові інтереси в самій РФ і за кордоном, а також відповідна інформація про бенефіціарів такого бізнесу, що належать Путіну, його оточенню і членам їх сімей (подружжя, діти, батьки, брати і сестри). Крім того, звіт повинен включати оцінку щорічного загального доходу Путіна і членів його сім'ї за 2017-2021 роки.

Санкції проти фінінститутів

Санкції у разі російського вторгнення в Україну будуть введені проти фінансових інститутів:

Сбербанк,

ВТБ,

Газпромбанк,

ВЕБ. РФ,

Російський фонд прямих інвестицій,

Кредитний банк Москви,

Альфа-банк,

Россельхозбанк,

ФК Банк Відкриття,

Промсвязьбанк,

Совкомбанк,

Транскапиталбанк.

Крім того, санкції можуть бути введені щодо постачальників спеціалізованих послуг з передачі фінансових повідомлень, зокрема, Swift.

«Північний потік-2»

Документ висловлює думку Конгресу США, що «Північний потік-2» є інструментом зловмисного впливу РФ, і що Сполучені Штати «повинні розглянути всі доступні і відповідні заходи, щоб запобігти введення в експлуатацію трубопроводу».

При цьому документ доручає Білому дому переглянути свою попередню відмову від Nord Stream 2 у світлі нарощування військового потенціалу Кремля і агресії щодо України.

Як відомо, у Москві не виключають, що Росія може напасти на Україну. Москва визнала таку ймовірність за двох обставин.

До слова, за підрахунками керівництва ЗСУ, на Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі російських військових.

11 січня Росія почала масштабні навчання біля українських кордонів з танками та БМП. Також ЗМІ повідомили, що Росія перекидає гелікоптери до кордону з Україною.

Як відомо, Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.