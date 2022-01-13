Секретар РНБО озвучив два головні плани Путіна

Президент країни-агресорки хоче знищити Україну і відтворити радянську імперію

Президент Російської Федерації Володимир Путін хоче знищити Україну як державу. Про те, що планує Путін розповів секретар РНБО Олексій Данілов, пише «УП».

«Який план у Путіна? Він досить простий, ми про це публічно говоримо – це знищення нас як держави», – каже Данілов.

Мінські угоди, які були підписані, як вважає секретар Ради нацбезпеки, під дулом автомата, не можуть бути застосовані саме у тому вигляді, в якому вони є.

«Який план сьогодні у Путіна? Внутрішня дестабілізація в нашій країні. Якщо тільки відбудеться внутрішня дестабілізація, потім він матиме можливість скористатися цією дестабілізацією для того, щоб зробити свою чорну справу. Крапка. Якщо не буде внутрішньої дестабілізації, буде набагато складніше виконувати ці завдання, які вони поставили перед собою», – стверджує Данілов.

Також він вважає, що Путін має план з реконструкції радянської імперії, яка є неможливою без України.

«Що ми бачимо на сьогоднішній день? Те, що стосується політичної дестабілізації саме за рахунок сил, афілійованих з Російською Федерацією після закриття телеканалів, після певних наших превентивних процедур, – зробити їм це складно», – каже секретар РНБО.

Водночас в РФ залишається енергетичний напрям, вважає Данілов.

«Те, що відбувається з енергетикою в світі, це не тільки в нашій країні. Це досить багатогранна така проблема. Чому? Тому що тут і Covid, тут і Китай, тут і Тайвань, тут і Індія, тут дуже багато процесів», – вважає він.

Тим часом США визначилися із набором екстрених санкцій у разі вторгнення Росії в Україну.

Напередодні у Сенат США надійшли жорсткі санкції проти Росії, які зачеплять Путіна.

Як відомо, у Москві не виключають, що Росія може напасти на Україну. Москва визнала таку ймовірність за двох обставин.

Також заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія підготувала план дестабілізації України.

Як відомо, Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.