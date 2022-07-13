Данілов про реєстр олігархів: він уже готовий

Данілов зауважив, що нині влада країни офіційно нікого не може назвати олігархом

РНБО визначатиме, хто є олігархом

В Україні вже готовий реєстр олігархів, але ще не було жодного рішення, щоб когось до нього вносити. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі «Радіо Свобода».

За його словами, на сьогодні влада офіційно нікого не може назвати олігархом, оскільки ще триває збір документів та іншої інформації по кожному кандидату в реєстр.

«Цей процес йде, сам реєстр вже готовий, положення про реєстр затверджено. На сьогодні інституції, які мають право подавати (кандидатів, - ред.), обробляють документи», » зазначив Данилов.

Він також уточнив, що саме РНБО визначатиме, хто є олігархом.

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