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    Політика

    Данілов про реєстр олігархів: він уже готовий

    Данілов зауважив, що нині влада країни офіційно нікого не може назвати олігархом - Данілов про реєстр олігархів: він уже готовий
    Данілов зауважив, що нині влада країни офіційно нікого не може назвати олігархом
    фото з відкритих джерел

    РНБО визначатиме, хто є олігархом

    В Україні вже готовий реєстр олігархів, але ще не було жодного рішення, щоб когось до нього вносити. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі «Радіо Свобода».

    За його словами, на сьогодні влада офіційно нікого не може назвати олігархом, оскільки ще триває збір документів та іншої інформації по кожному кандидату в реєстр.

    «Цей процес йде, сам реєстр вже готовий, положення про реєстр затверджено. На сьогодні інституції, які мають право подавати (кандидатів, - ред.), обробляють документи», » зазначив Данилов.

    Він також уточнив, що саме РНБО визначатиме, хто є олігархом.

    Нагадаємо, 12 липня усі канали «Медіа Групи Україна» (МГУ) з 12 липня почали транслювати загальнонаціональний марафон. Йдеться не тільки про канали «Україна» і «Україна 24», але й про нішеві – НЛО TV, Індиго TV і навіть Футбол 1/2/3.

    Сайт segodnya.ua, який працював з 2007 року, перестав оновлюватися. Останній матеріал на ньому – про вихід Ріната Ахметова з медіабізнесу.

    Напередодні Ткаченко відреагував на рішення Ахметова віддати державі медіабізнес.

    Також радник Банкової прокоментував рішення Ахметова.

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    Теги: росія окупанти марафон РНБО війна олігархи документи Україна окупація реєстр Олексій Данілов #stoprussia
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    Данілов про реєстр олігархів: він уже готовий