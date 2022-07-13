Нагодують ворога вогнем: Зеленський повідомив про нову партію «Крабів»

Президент наголосив на значенні західної сучасної артилерії в обороні України

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, який зараз перебуває з візитом в Україні, передав нову партію польських самохідних артилерійських установок «Краб». Про це сказав президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

«Сьогодні у Києві провів переговори з Маріушом Блащаком, міністром оборони Польщі. А він привіз нам «Краби». Ті, які потужно нагодують нашого ворога вогнем», – сказав Зеленський.

Президент наголосив на значенні західної сучасної артилерії в обороні України.

«Окупанти вже дуже добре відчули, що таке сучасна артилерія, і у них не буде безпечного тилу ніде на нашій землі, яку вони окупували. Вони відчули, що операції наших розвідників для захисту своєї Батьківщини – на порядки сильніші за будь-які їхні спецоперації. Російські солдати – і ми це знаємо з перехоплень їхніх розмов – відверто бояться наших Збройних Сил», – зазначив він.

Зеленський заявив про подальшу оборонну співпрацю із Польщею.

«Але важливо не тільки те, про шо ми говорили. Але і те, як ми говорили. Абсолютно впевнено в українському європейському майбутньому. Так само проходять і всі інші мої переговори», – сказав президент.

«Попереду важкий шлях. На жаль, інакше неможливо, коли захищаєш свій дім від терористичної навали. Але зрозуміло і те, що попереду успіх нашої держави. Україна зможе захиститись, відбудуватись, реалізувати всі свої зовнішньополітичні цілі. Коли заради цього щиро працюють мільйони людей, кожен і кожна на своєму рівні – результат буде обов'язково», – заявив Зеленський.

Президент подякував україням, які працюють в Україні з вірою в перемогу.

САУ AHS Krab (САУ «Краб») – це сучасна самохідна гаубиця, що розміщується на гусеничному шасі та має баштове компонування.

Максимальна скорострільність гармати становить шість пострілів за хвилину. Доступна стрільба серіями снарядів.

Практична скорострільність у бойових умовах, за яких екіпаж може ефективно працювати протягом тривалого часу, становить два постріли за хвилину. Ці гаубиці здатні вражати цілі на відстані до 40 км.

Раніше повідомлялося, що Польща підпише з Україною один із найбільших контрактів на купівлю зброї за останні 30 років.

Також варто зазначити, що Польща готова виступити гарантом безпеки України. Для цього лише необхідно, щоб Київ офіційно звернувся з такою пропозицією, а також були встановлені відповідні умови мирного договору.