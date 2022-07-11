Влада щедро подякувала провідним медіаолігархам за єдиний телемарафон

Канали найбільших олігархів отримали 165 млн грн на виробництво російськомовного контенту

Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» розіграло між приватними телеканалами 165 млн грн бюджетних коштів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані ProZorro.

У середині травня замовник оголосив мистецькі конкурси з виробництва інформаційних матеріалів і передач для інформаційного марафону FreeДОМ, який виходить російською мовою. На кожному з них було обрано по одному переможцю.

Отже, найбільше коштів (48,49 млн грн) дісталося ТОВ «Новинна група Україна» (канал «Україна 24»). Канал, який належить олігарху Рінату Ахметову, виробить інформаційної продукції загальною тривалістю 754 години. Згідно з договором, вартість години становить 64,3 тис. грн.

41,86 млн грн одержало Іноземне підприємство «1+1 продакшн». Формально «плюси» записано на кіпрську фірму «Каддоа Лімітед» (контролює 75% частки), але пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським.

Канал «1+1» виробить 612 годин інформаційного контенту. Ціна однієї години – 57 тис. грн.

41,46 млн грн одержало ТОВ «СЛМ Новини» (виробник телепередач, у тому числі, новинних, інформаційних, аналітичних для загальнонаціональних телеканалів ICTV, «СТБ»). Компанія контролюється олігархом Віктором Пінчком через іншу компанію «Старлайт Медіа». В цілому, переможець має надати інформпродукту на 623 години. Ціна однієї години – 55,7 тис. грн.

32,99 млн грн забере ПрАТ «Телеканал «Інтер», який належить олігарху-втікачу Дмитру Фірташу. Канал виробить 459 годин контенту. Вартість години становить 59,9 тис. грн.

Договори про надання інформаційних послуг датовані початком липня 2022 року. Всю продукцію приватні канали повинні надати до 7 листопада цього року.

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Як відомо, українські провідні телеканали об’єдналися у загальнонаціональний марафон #UA разом, щоб чинити опір російській пропаганді. Також був створений російськомовний канал FreeДОМ. Мета проєкту – створення інформаційного продукту, розрахованого на російськомовну аудиторію у воєнний період.

Трансляція відбувається з 10 березня 2022 року на державному телеканалі UATV, наповнення каналу складається з програм виробництва медіагруп.

Нагадаємо, що в Україні триває 138-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.