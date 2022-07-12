Канали Ахметова почали транслювати телемарафон, частина ресурсів – не оновлюється

Деякі ЗМІ, що раніше належали до «Медіа Групи Україна», завмерли

Усі канали «Медіа Групи Україна» (МГУ) з 12 липня почали транслювати загальнонаціональний марафон. Йдеться не тільки про канали «Україна» і «Україна 24», але й про нішеві – НЛО TV, Індиго TV і навіть Футбол 1/2/3.

Сайт segodnya.ua, який працював з 2007 року, перестав оновлюватися. Останній матеріал на ньому – про вихід Ріната Ахметова з медіабізнесу.

Так само немає оновлень на сайтах телеканалу «Україна 24» (u24.ua) та інших інформаційних майданчиках МГУ.

Нагадаємо, 11 липня група SCM повідомила, що Ахметов вирішив віддати усі ліцензії, якими володіє його «Медіа Група Україна» «на користь держави». Причиною бізнесмен називає тиск «закону про олігархів» і неможливість продати бізнес за шість місяців, які дає закон.

Як відомо, у вересні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про олігархів, який передбачав створення спеціального реєстру. Особам із цього списку було б заборонено фінансувати політичні партії, брати участь у великій приватизації, а також потрібно подавати спеціальну декларацію.

Холдинг «Медіа Група Україна» об'єднує телеканали «Україна», «Україна 24», НЛО TV, телеканал Індіго TV, «Футбол 1/2/3», Ukraine 1/Ukraine 2 та NLO TV 1/NLO TV 2, «Донбас» , «34 телеканал» та «Сігма».

Крім того, володіє оператором супутникового мовлення Xtra TV, ОТТ-платформою OLL.TV, продакшн-компаніями «Теле О» та «Допоможемо ТВ», «Новинною Групою Україна», мультимедійною платформою «Сегодня» – теленовини «Сегодня», сайт segodnya.ua. А також кросплатформним проєктом Vogue.UA.

Напередодні Ткаченко відреагував на рішення Ахметова віддати державі медіабізнес.

Також радник Банкової прокоментував рішення Ахметова.

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