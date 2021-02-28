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    Данілов пропонує обмежити повноваження нардепа двома термінами

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    Олексій Данілов: є пропозиція обмежити повноваження нардепа двома термінами - Данілов пропонує обмежити повноваження нардепа двома термінами
    Олексій Данілов: є пропозиція обмежити повноваження нардепа двома термінами

    Данілов зазначив, що в Україні поширена практика, коли у Раді роками перебувають одні й ті самі люди

    Політичне керівництво України обговорює ідею обмеження максимальної тривалості повноважень народного депутата. Ці повноваження можуть обмежити двома термінами.

    Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

    «Я можу сказати, що є пропозиція для того, щоб двома термінами обмежити тривалість повноважень народних депутатів. Два строки максимально відпрацював і покажи себе суспільству», – зазначив Данилов.

    За його словами, в Україні поширена практика, коли у Верховній Раді роками перебувають одні й ті самі люди.

    «У нас якщо у п'яти політичних партіях не побував, це вже не політик», – додав Данілов.

    Як повідомлялося, на початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, формальним власником яких є Козак.

    19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

    Нагадаємо, Данілов відреагував на запуск нового каналу «медіахолдингу Медведчука».

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    Теги: Верховна Рада РНБО санкції політика Олексій Данілов
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