На березневі вихідні нардепи від «Слуги народу» полетять до Туреччини з робочим візитом

В програмі візиту до курортної країни депутати передбачили час для дозвілля

Триденні вихідні, які триватимуть з шостого по восьме березня з нагоди міжнародного жіночого дня, група народних депутатів із фракції партії «Слуга народу» проведе у Туреччині. Як повідомляє «Обозреватель» з посиланням на заступницю голови фракції Євгенію Кравчук, українські законодавці запланували робочі зустрічі та залишили час для дозвілля.

«Цього року в депутатів моєї депутатської групи (10 осіб) буде відрядження до Туреччини, Стамбула. Ми будемо мати доволі цікаву програму, зокрема запланована зустріч із Вселенським патріархом. Будемо раді йому також передати особисто запрошення до України, відвідати Київ на 30-ту річницю незалежності України», – сказала Кравчук.

Окрім того, нардепи запланували зустрічі із турецькими парламентарями й вирішили відвідати ліцей імені Т.Г. Шевченка напередодні шевченківських днів. Дирекції ліцею підготували подарунки у вигляді українських книг.

«Це більше буде робоче святкування. Це відрядження, але ми їдемо за власний рахунок. Звичайно, скористаємося можливостями і у вихідний день відвідаємо головні визначні пам’ятки. Для мене це буде перший візит до Стамбула, не тільки робочі зустрічі цікаві, а і просто побачити історичні місця», – додала Кравчук.

Міжнародний жіночий день в Україні має статус державного свята, тому є офіційним вихідним. 2021 року він випадає на понеділок. Отож, українці відпочиватимуть три дні поспіль: з шостого по восьме березня.

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