РНБО вводить санкції проти експосадовців, які зрадили країну. Увесь список

Особи позбавляються всіх державних нагород і звань в Україні

Санкції вводяться проти ексміністра внутрішніх справ Захарченка та ексголови СБУ Якименка

У п'ятницю, 26 лютого, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна введе санкції проти посадових осіб, які зрадили країну. У цей список потрапили десять осіб. Про це Данілов заявив під час брифінгу.

«Сьогодні ми розглядали питання щодо тих посадових осіб вищого офіцерського складу, які зрадили нашій країні. Було ухвалено рішення відносно десяти осіб», – сказав він.

Зокрема, санкції вводяться проти ексміністра внутрішніх справ Віталій Захарченко та ексголови СБУ Олександра Якименка.

У список також потрапили:

Денис Березовський – колишній контр-адмірал Військово-морських сил України, у 2014 році перейшов на бік росіян та отримав посаду заступника командувача Чорноморського флоту Росії,

Володимир Тоцький – колишній генерал-майор,

Сергій Ханжа – колишній генерал-майор,

Юрій Котовський – колишній генерал-майор,

Станіслав Шапортов – колишній генерал-майор,

Сергій Нянчур – колишній генерал-майор юстиції,

Сергій Єлісєєв – колишній віце-адмірал,

Дмитро Шакуро – колишній контр-адмірал.

За словами Данілова, вони позбавляються всіх державних нагород і звань в Україні. Санкції проти них вводять максимальні, за 13 пунктами. Вони, зазвичай, передбачають заборону на користування активами, продаж чи відчуження майна тощо.

Нагадаємо, на початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, формальним власником яких є Козак.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.