Кравчук пов'язує загострення на Донбасі з санкціями проти Медведчука

Кравчук відмовився називати ситуацію на Донбасі «ескалацією конфлікту», однак визнав, що загострення все ж відбувається

Загострення ситуації на Донбасі пов’язане із санкціями щодо кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука і його телеканалів.

Про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в інтерв'ю DW.

Кравчук відмовився називати ситуацію на Донбасі «ескалацією конфлікту», однак визнав, що загострення все ж відбувається. Політик пов’язав це із санкціями проти Медведчука.

«Я думаю, це пов’язано саме з тим, що Україна почала активніше діяти, що Зеленський наклав санкції на проросійські канали за їх пропаганду, ввів санкції проти Медведчука. Тобто вони відчули, що Україна перейшла від слів до справи. Плюс, як Європа оцінила дії Росії, яка ситуація з Північним потоком – 2, виступи Байдена і його команди… Вони зрозуміли, що ситуація не в їх користь і почали показувати, що вони також мають силу і можуть щось зробити», – заявив Кравчук.

Водночас, на думку Кравчука, вважати загострення на Донбасі прямою помстою РФ за санкції щодо Медведчука не можна.

«Я не думаю. Це – не помста. Тому що вони ніколи не припиняли реалізацію ідеї, що Україна повинна бути „під Росією“, ніколи… Цю тезу ніхто не скасовував. Тому нам, щоб остаточно відірватися від Росії, потрібно реально стати членом ЄС, реально членом НАТО, реально отримати статус особливого партнера США. І це ми не просимо. Ми знаємо, що апетити Росії не закінчуються на Україні», – наголосив глава української делегації в ТКГ.

Водночас секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов під час брифінгу заперечив, що РНБО має стосунок до відключення нового каналу від супутникового мовлення.

Нагадаємо, медіахолдинг «Новини», до якого входять телеканали «112 Україна», ZIK і NewsOne, що потрапили під санкції, створив однойменне товариство з обмеженою відповідальністю. Співробітники медіахолдингу планували новий канал планували запустити у квітні 2021 року.

Перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Валентин Коваль пояснив, чому не зможуть завадити реінкарнації МедведчукТБ.

Водночас у Верховній Раді обіцяють, що новий закон про медіа дозволить швидше відключати антиукраїнські канали.

На початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, формальним власником яких є Козак.