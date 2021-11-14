Мігрантів готують до штурму кордону, білоруси видають їм газ – польські правоохоронці

Білоруська сторона готується до великої спроби форсування кордону

Польська прикордонна служба вважає, що білоруська сторона у неділю готує мігрантів для здійснення великої спроби прориву кордону. Про це Прикордонна служба Польщі повідомила у своєму Twitter-акаунті.

Aktualna sytuacja w Kuźnicy. Wszystkie nasze służby są w gotowości.



Przez głośniki nadawane są komunikaty w kilku językach. pic.twitter.com/kMu6Y4M0Nc — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 14, 2021

«Після «тихої» ночі на околицях табору в Кузниці зараз ми спостерігаємо, що в цьому місці перебуває все більше груп озброєних офіцерів білоруських служб. Ми помічаємо переміщення серед мігрантів. Також з’явився фургон для телетрансляції», – ідеться у повідомленні польських прикордонників.

Вони також розповіли, що деякі намети у таборі починають зникати, а іноземці отримують інструкції, обладнання та газ від білоруських служб.

«Видно, що білоруська сторона готується до великої спроби форсування кордону. Наші сили готові до дій», – зауважують прикордонники.

Раніше польські прикордонники, повідомляли, що за останню добу було зафіксовано 223 спроби незаконного перетину білорусько-польського кордону. Щодо 77 осіб було винесено рішення про видворення з Польщі. Також були дві силові спроби перетину кордону.

Як відомо, на початку липня Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь більше не стримуватиме нелегальних мігрантів до країн Євросоюзу, бо через санкції «у нас на це немає ні грошей, ні сил». Для боротьби з потоками мігрантів Литва, Латвія та Польща вирішили будувати паркани на кордоні з Білоруссю.

8 листопада ситуація загострилася. Тоді в мережі з'явились відео, як велика колона мігрантів прийшла на нейтральну територію поряд із пунктом пропуску «Брузги» на білорусько-польському кордоні. За інформацією Держприкордонкомітету, їхня кількість перевищила дві тисячі осіб.

У МЗС Польщі заявили, що білоруська влада хоче довести ситуацію на кордоні до жертв. У свою чергу, міністр-координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарін написав про підготовку масового штурму. Глава польського військового відомства Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують понад 12 тисяч військових.