  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Мігрантів готують до штурму кордону, білоруси видають їм газ – польські правоохоронці

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Польські сили готуються до можливого штурму - Мігрантів готують до штурму кордону, білоруси видають їм газ – польські правоохоронці
    Польські сили готуються до можливого штурму
    фото: twitter.com/Straz_Graniczna

    Білоруська сторона готується до великої спроби форсування кордону

    Польська прикордонна служба вважає, що білоруська сторона у неділю готує мігрантів для здійснення великої спроби прориву кордону. Про це Прикордонна служба Польщі повідомила у своєму Twitter-акаунті.

    «Після «тихої» ночі на околицях табору в Кузниці зараз ми спостерігаємо, що в цьому місці перебуває все більше груп озброєних офіцерів білоруських служб. Ми помічаємо переміщення серед мігрантів. Також з’явився фургон для телетрансляції», – ідеться у повідомленні польських прикордонників.

    Вони також розповіли, що деякі намети у таборі починають зникати, а іноземці отримують інструкції, обладнання та газ від білоруських служб.

    «Видно, що білоруська сторона готується до великої спроби форсування кордону. Наші сили готові до дій», – зауважують прикордонники.

    Раніше польські прикордонники, повідомляли, що за останню добу було зафіксовано 223 спроби незаконного перетину білорусько-польського кордону. Щодо 77 осіб було винесено рішення про видворення з Польщі. Також були дві силові спроби перетину кордону.

    Як відомо, на початку липня Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь більше не стримуватиме нелегальних мігрантів до країн Євросоюзу, бо через санкції «у нас на це немає ні грошей, ні сил». Для боротьби з потоками мігрантів Литва, Латвія та Польща вирішили будувати паркани на кордоні з Білоруссю.

    8 листопада ситуація загострилася. Тоді в мережі з'явились відео, як велика колона мігрантів прийшла на нейтральну територію поряд із пунктом пропуску «Брузги» на білорусько-польському кордоні. За інформацією Держприкордонкомітету, їхня кількість перевищила дві тисячі осіб.

    У МЗС Польщі заявили, що білоруська влада хоче довести ситуацію на кордоні до жертв. У свою чергу, міністр-координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарін написав про підготовку масового штурму. Глава польського військового відомства Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують понад 12 тисяч військових.

    Теги: МЗС прикордонники Білорусь Польща газ санкції Олександр Лукашенко іноземці Латвія Литва Twitter влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мігрантів готують до штурму кордону, білоруси видають їм газ – польські правоохоронці