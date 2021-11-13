Польща заявила, що до її кордону прибувають білоруські силовики

На оприлюднених польськими прикордонниками відео видно близько 25 осіб у військовій формі на чолі з командиром, що йдуть уздовж паркану з колючого дроту

Озброєні співробітники білоруських спецслужб прибувають до кордону з Польщею у районі пропускного пункту Кузьниця. Про це повідомляє Міноборони Польщі у Twitter.

W rejon Kuźnicy przybywa coraz więcej uzbrojonych funkcjonariuszy białoruskich służb pic.twitter.com/1Bq1VoWWQo — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 13, 2021





На зробленому в суботу вдень запису видно близько 25 осіб у військовій формі на чолі з командиром. Вони йдуть уздовж паркану з колючого дроту. Деякі мають зброю.





У районі Кузьниці, як і раніше, перебуває велика група мігрантів, які прибули туди в понеділок. Прессекретар Підляського прикордонного загону майор Катаржина Зданович заявила у п'ятницю, що їхня кількість уже перевищила тисячу осіб.

Як повідомлялося, уночі білоруські силовики намагалися зруйнувати тимчасову огорожу на польському кордоні.

Як пише відомство, солдати виривали стовпчики та розривали дріт за допомогою службового автомобіля. Польські служби були засліплені лазерними променями та стробоскопом.

Раніше польська поліція знайшла на кордоні з Білоруссю тіло молодого сирійця.

Як відомо, на початку липня Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь більше не стримуватиме нелегальних мігрантів до країн Євросоюзу, бо через санкції «у нас на це немає ні грошей, ні сил». Для боротьби з потоками мігрантів Литва, Латвія та Польща вирішили будувати паркани на кордоні з Білоруссю.

8 листопада ситуація загострилася. Тоді в мережі з'явились відео, як велика колона мігрантів прийшла на нейтральну територію поряд із пунктом пропуску «Брузги» на білорусько-польському кордоні. За інформацією Держприкордонкомітету, їхня кількість перевищила дві тисячі осіб.

У МЗС Польщі заявили, що білоруська влада хоче довести ситуацію на кордоні до жертв. У свою чергу, міністр-координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарін написав про підготовку масового штурму. Глава польського військового відомства Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують понад 12 тисяч військових.