Мігранти проривали польський кордон, кидаючи каміння у правоохоронців

Польські правоохоронці зафіксували минулої ночі кілька агресивних атак із боку мігрантів

Як повідомляють польські прикордонники, за останню добу було зафіксовано 223 спроби незаконного перетину білорусько-польського кордону. Щодо 77 осіб було винесено рішення про видворення з Польщі. Також були дві силові спроби перетину кордону.

За даними Підляської поліції, увечері в суботу, 13 листопада, до Польщі на околицях містечка Стажин змогли прорватися близько 50 людей. Поліцейські затримали 22 громадян Іраку.

Трохи згодом біля села Клюковиче-Колонія під час спроби силового перетину кордону, мігранти атакували поліцейських: кидали каміння. Один із них влучив у каску співробітника польської поліції. Також камінням було пошкоджено поліцейську машину.

Польські правоохоронці зафіксували минулої ночі кілька агресивних атак із боку мігрантів.

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінскі повідомляє, що на кордоні у понеділок готується провокація. Так, за чутками, що поширюються у мігрантських чатах, 15 листопада за ними організовано приїдуть автобуси з Німеччини, які пропустить Польща.

Як повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, ця інформація не відповідає дійсності. Наразі мігрантам розсилають попередження від міністерства англійською мовою, щоб ті не вірили чуткам, а польський кордон добре охороняється. У СМС також є посилання на сайт Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, де п'ятьма мовами людей попереджають про хибну інформацію.

«Польський кордон і надалі посилено охоронятимуть польські сили. Автори цих чуток вважають, що їм вдасться підштовхнути мігрантів до штурму польського кордону. Можуть виникнути небезпечні ситуації», – ідеться у повідомленні на сайті.

Раніше Польща заявила, що до її кордону прибувають білоруські силовики.

До того польська поліція знайшла на кордоні з Білоруссю тіло молодого сирійця.

Як відомо, на початку липня Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь більше не стримуватиме нелегальних мігрантів до країн Євросоюзу, бо через санкції «у нас на це немає ні грошей, ні сил». Для боротьби з потоками мігрантів Литва, Латвія та Польща вирішили будувати паркани на кордоні з Білоруссю.

8 листопада ситуація загострилася. Тоді в мережі з'явились відео, як велика колона мігрантів прийшла на нейтральну територію поряд із пунктом пропуску «Брузги» на білорусько-польському кордоні. За інформацією Держприкордонкомітету, їхня кількість перевищила дві тисячі осіб.

У МЗС Польщі заявили, що білоруська влада хоче довести ситуацію на кордоні до жертв. У свою чергу, міністр-координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарін написав про підготовку масового штурму. Глава польського військового відомства Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують понад 12 тисяч військових.